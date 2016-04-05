Дякую!
Все буде Україна!👍
|
|
|
Додано: Сер 27 кві, 2022 14:37
Додано: Сер 27 кві, 2022 15:18
Маю іншу думку по цьому питанню
Є така штука - називається продуктивність праці....
Продуктивність сильно залежить від співвідношення потрібної(профільної) праці до не потрібної(не профільної)
Тому
Чим більше часу ваша голова зайнята пошуками мила чи памперсів
Або чим менше на МКС завезуть скотчу чи жуйки( не буде чим дірки заклеювати) - тим гірша буде продуктивність праці , а в межах усієї Держави де 50 млн щось роблять - це катастрофічне зниження.
Додано: Сер 27 кві, 2022 15:33
Мэр Ирпеня дал интервью польскому радио
.
коли звільняли Бучу, Ворзель, Гостомель вони колонами втікали на цих машинах. Деякі машини ми розстріляли. Ми думали у цих вантажівках солдати… але там були: пральні машини, жіноча білизна, праски старі, собачі будки, велосипеди. Це якась не армія. Це якась худоба.
людей могло загинути набагато більше… Ми б рахували їх тисячами. Але моїй команді вдалося найважливіше. У нас стотисячний регіон. Але нам вдалося 95% евакуювати. Ми виводили людей день і ніч під бомбами і обстрілами.
Додано: Сер 27 кві, 2022 15:45
Додано: Сер 27 кві, 2022 16:01
Re: Напад росії і білорусі на Україну
О кораблях, которые видели сегодня возле Одессы
Подхода рашистских кораблей к побережью Одессы не было, сообщает оперативное командование "Юг".
Корабли, что было видно сегодня — это обстрелянный Россией в начале марта танкер «Миллениум Спирит» (Молдова) без экипажа и так же неуправляемые баржи, которые унесло в море, а вернуть нет возможности, потому что судоходство заблокировано.
|