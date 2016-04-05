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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 880881882883
Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 14:37

  Diablo1977 написав:Успіх
Рад вас видеть целым и невредимым, скажу честно уже начал переживать что не появляетесь. Удачи, Слава Украине! Героям Слава!

Дякую!
Все буде Україна!👍
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 15:18

  Aps написав:
  Damien написав:Поясните несведующему - в чем заключается план Запада в отношении россии, при котором прекращают работу продавцы товаров народного потребления?
То, что надо блокировать работу и поставки всего высокотехнологичного - это понятно. Но какой глубокий смысл непоставок бытовой химии, ширпотребной мебели(и прочего в Икеях), бумаги???.
Их лидер живет мыслями в 19-ом веке. Запад решил помочь и их населению туда переехать. )
Маю іншу думку по цьому питанню
Є така штука - називається продуктивність праці....
Продуктивність сильно залежить від співвідношення потрібної(профільної) праці до не потрібної(не профільної)
Тому
Чим більше часу ваша голова зайнята пошуками мила чи памперсів
Або чим менше на МКС завезуть скотчу чи жуйки( не буде чим дірки заклеювати) - тим гірша буде продуктивність праці , а в межах усієї Держави де 50 млн щось роблять - це катастрофічне зниження.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 15:33

Мэр Ирпеня дал интервью польскому радио

.
коли звільняли Бучу, Ворзель, Гостомель вони колонами втікали на цих машинах. Деякі машини ми розстріляли. Ми думали у цих вантажівках солдати… але там були: пральні машини, жіноча білизна, праски старі, собачі будки, велосипеди. Це якась не армія. Це якась худоба.

людей могло загинути набагато більше… Ми б рахували їх тисячами. Але моїй команді вдалося найважливіше. У нас стотисячний регіон. Але нам вдалося 95% евакуювати. Ми виводили людей день і ніч під бомбами і обстрілами.


https://radiogdansk.pl/wiadomosci/2022/ ... rtr68zheV8
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 15:45

  budivelnik написав:
  Aps написав: Их лидер живет мыслями в 19-ом веке. Запад решил помочь и их населению туда переехать. )
Маю іншу думку по цьому питанню
Є така штука - називається продуктивність праці....


Навряд чи вона інша.
Це все пов'язано.
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 16:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

vitaliian написав:https://vimeo.com/703665631
О кораблях, которые видели сегодня возле Одессы

Подхода рашистских кораблей к побережью Одессы не было, сообщает оперативное командование "Юг".

Корабли, что было видно сегодня — это обстрелянный Россией в начале марта танкер «Миллениум Спирит» (Молдова) без экипажа и так же неуправляемые баржи, которые унесло в море, а вернуть нет возможности, потому что судоходство заблокировано.
GALeon
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  #<1 ... 880881882883
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