Дякую!
Все буде Україна!👍
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Додано: Сер 27 кві, 2022 14:37
Додано: Сер 27 кві, 2022 15:18
Маю іншу думку по цьому питанню
Є така штука - називається продуктивність праці....
Продуктивність сильно залежить від співвідношення потрібної(профільної) праці до не потрібної(не профільної)
Тому
Чим більше часу ваша голова зайнята пошуками мила чи памперсів
Або чим менше на МКС завезуть скотчу чи жуйки( не буде чим дірки заклеювати) - тим гірша буде продуктивність праці , а в межах усієї Держави де 50 млн щось роблять - це катастрофічне зниження.
Додано: Сер 27 кві, 2022 15:33
Мэр Ирпеня дал интервью польскому радио
.
коли звільняли Бучу, Ворзель, Гостомель вони колонами втікали на цих машинах. Деякі машини ми розстріляли. Ми думали у цих вантажівках солдати… але там були: пральні машини, жіноча білизна, праски старі, собачі будки, велосипеди. Це якась не армія. Це якась худоба.
людей могло загинути набагато більше… Ми б рахували їх тисячами. Але моїй команді вдалося найважливіше. У нас стотисячний регіон. Але нам вдалося 95% евакуювати. Ми виводили людей день і ніч під бомбами і обстрілами.
Додано: Сер 27 кві, 2022 15:45
Додано: Сер 27 кві, 2022 16:01
Re: Напад росії і білорусі на Україну
О кораблях, которые видели сегодня возле Одессы
Подхода рашистских кораблей к побережью Одессы не было, сообщает оперативное командование "Юг".
Корабли, что было видно сегодня — это обстрелянный Россией в начале марта танкер «Миллениум Спирит» (Молдова) без экипажа и так же неуправляемые баржи, которые унесло в море, а вернуть нет возможности, потому что судоходство заблокировано.
Додано: Сер 27 кві, 2022 16:32
Через дані розвідки США російські війська стріляють по порожніх полях
Американська розвідка ділиться оперативними даними з українським військовим командуванням щодо того, куди націлені ракетні удари росіян, щоб українці могли швидко перемістити системи ППО.
спецслужби США надають також і деталі щодо родів військ та підрозділів російської армії, які діють у різних точках на театрі бойових дій.
завдяки цьому обміну інформацією між розвідувальними агенціями, у перші дні вторгнення українські сили зуміли вчасно збити великий російський транспортний літак із сотнями десантників на борту. Цей літак росіяни збирались посадити в аеропорту ім. Антонова в Гостомелі.
ЦРУ зосереджене на операції з охорони президента Володимира Зеленського, надаючи особистій охороні президента оперативні дані щодо планів російських диверсантів.
ЦРУ дає рекомендації Управлінню державної охорони, коли і куди перемістити Зеленського, щоб він не перебував з усім військовим і політичним керівництвом в одному місці.
Додано: Сер 27 кві, 2022 16:38
Як говорив один знайомий, тайна там де двоє і один із них мертвий.
Додано: Сер 27 кві, 2022 16:52
Ви напевно не зрозуміли..
Можна капати город лопатою - можна кіньми-можна трактором...
Можна 99% часу займатись проектуванням чогось..а можна 99% часу думати як з ячменю виготовити щось подібне до кави і тільки 1% займатись профільною працею...
Тобто затрати праці в сумі за добу - однакові
Тільки одне діло натиснути на кніпочку і отримати чашечку кави..
І зовсім друге - підсмажити ячмінь...перемолоти-заварити - і отримати бурду післясмак якої треба чимось погасити..а кофеїну в ній немає..тому бажання працювати так і не зявилось...бо зайняті пранням пелюшок...бо памперсів нема...
Додано: Сер 27 кві, 2022 16:56
Начните с теории конвергенции политических систем, выдвинутой Сорокиным еще в 1944 году и развитой Гэлбрейтом, Ростоу, Сахаровым, Тинбергеном.
Ознакомьтесь с Римским клубом, его докладами, книгой "Человеческие качества" его президента Печчеи. Подумайте над тем, что объединило в этом клубе Капицу, Примакова, с одной стороны, и Гаврилишина, Патона, с другой стороны.
Наконец, обратите внимание на семейство Гвишиани и на то, почему именно у концерна ФИАТ СССР купил лицензию на "Жигули".
Востаннє редагувалось Igneus в Сер 27 кві, 2022 16:59, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 27 кві, 2022 16:58
только обломки и трупы не нашли. Арестович намекнул что могли и ошибиться.
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