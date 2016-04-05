Успіх написав:Всім привіт! Ну, поки тут обговорюєте курс долара - Успіх слухає/насолоджується тишею, після тижня на передовій...(покищо повернувся на "стару базу")
Зразу похвалюсь - нас хвалило/дякувало нам вище керівництво, так як саме за останній тиждень - саме наша команда показала кращий результат за інших!👍 Якщо конкретніше, то в орків стало менше: - 4 танки - 1 нона - 2 бензовози - ще якась ціль була знищена (не уточнили) - "...а піхоти насікли стільки, що просто капець!" (це слова комдіва)
Так що Успіх завжди там, де...
п.с. Прикро лише, що перший раз(коли я мав поїхати на передову, але не поїхав) - наші попали під обстріл і завершилось бідою... - 1 - 300й, 1 - 200й
Тож - знищуємо і будемо знищувати орків до останнього їхнього покидька на нашій землі!
Aps написав: Навряд чи вона інша. Це все пов'язано.
Ви напевно не зрозуміли.. Можна капати город лопатою - можна кіньми-можна трактором... Можна 99% часу займатись проектуванням чогось..а можна 99% часу думати як з ячменю виготовити щось подібне до кави і тільки 1% займатись профільною працею... тому бажання працювати так і не зявилось...бо зайняті пранням пелюшок...бо памперсів нема...
Так я о чем же. Какие трактора и памперсы в 19-ом веке?
Сегодня Владимир Путин в очередной раз решил помахать ядерной дубинкой, угрожая неким молниеносным ответом не совсем понятно на что. Видимо на гипотетическую и даже больше, эфемерную военную помощь НАТО своими армиями Украине в войне против России.
Что же… дурний думкою багатіє. Но даже не о том.
Дело в том, что Путина очень сильно напугал вчерашний рэйв в Рамштайне. Численно, он увидел союзников Украины и качественно, он понял, что это сулит. Нет, это не сулит переброску в Украину легионов НАТО, которые будут через месяц уже стоять под Москвой. Это сулит значительное упрощение получения современного и высокотехнологичного оружия от стран НАТО и не только.
И тут включаются инстинкты самосохранения. Если Украина с имевшимся у неё запасом советской техники и вооружений, а так же энного количества своего технического потенциала и поставок от партнёров смогла не просто выстоять под напором “второй” армии в мире, но и сломить её наступление, то, что будет при ином техническом и технологическом обеспечении?
Далее, сразу за инстинктом самосохранения включается рационализм и остатки здравомыслия, хотя не в нужном направлении.
Дело в том, что обучение экипажей и расчётов занимает время. Базовое овладение навыками обращения это неделя-две, более глубокое изучение техники – месяц и более. Именно месяц и полтора есть у путинского режима перед неминуемой гибелью его группировки в Украине.
И именно по этой причине в российской пропаганде сейчас пытаются культивировать фейк про легионы НАТО, которые в мае или июне будут идти маршем на Москву – через месяц, максимум полтора у Украины уже будут первые боеспособные подразделения совсем другой армии.
Поэтому Путин и продолжает запугивать, традиционно, страны НАТО ядерным оружием, вместо того, чтобы бежать из Украины пока ещё не поздно. Ведь когда будет поздно, он останется даже без того, что называлось когда-то “второй” армией в мире.
Aps написав: Навряд чи вона інша. Це все пов'язано.
Ви напевно не зрозуміли.. Можна капати город лопатою - можна кіньми-можна трактором... Можна 99% часу займатись проектуванням чогось..а можна 99% часу думати як з ячменю виготовити щось подібне до кави і тільки 1% займатись профільною працею... тому бажання працювати так і не зявилось...бо зайняті пранням пелюшок...бо памперсів нема...
Так я о чем же. Какие трактора и памперсы в 19-ом веке?
Ви сперичаєтесь заради суперечки? Питання стояло Чому для населення закривають доступ до примітивних товарів.... Чому закривають до технологій - питань не виникало. Тому я й пояснював Якщо населення більше часу буде витрачати на підтримання звичного побутового рівня - то в цього населення залишиться менше часу для продуктивної праці на основному місці праці...тобто впаде продуктивність праці...