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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 882883884885>
Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 17:09

  Успіх написав:Всім привіт!
Ну, поки тут обговорюєте курс долара - Успіх слухає/насолоджується тишею, після тижня на передовій...(покищо повернувся на "стару базу")

Зразу похвалюсь ;) - нас хвалило/дякувало нам вище керівництво, так як саме за останній тиждень - саме наша команда показала кращий результат за інших!👍
Якщо конкретніше, то в орків стало менше:
- 4 танки
- 1 нона
- 2 бензовози
- ще якась ціль була знищена (не уточнили)
- "...а піхоти насікли стільки, що просто капець!" (це слова комдіва)

Так що Успіх завжди там, де... ;)

п.с.
Прикро лише, що перший раз(коли я мав поїхати на передову, але не поїхав) - наші попали під обстріл і завершилось бідою... - 1 - 300й, 1 - 200й

Тож - знищуємо і будемо знищувати орків до останнього їхнього покидька на нашій землі!

Слава Україні!

"Це слова комдіва"??? В нашій армії є дивізії?
kotyk222
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 17:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  kotyk222 написав:В нашій армії є дивізії
В артилерії є дивізіони
тому
комдив=командир дивізіону...
дивізіон- 2-4 батареї
батарея - 4-6 гармат
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 17:23

  budivelnik написав:
  Aps написав: Навряд чи вона інша.
Це все пов'язано.
Ви напевно не зрозуміли..
Можна капати город лопатою - можна кіньми-можна трактором...
Можна 99% часу займатись проектуванням чогось..а можна 99% часу думати як з ячменю виготовити щось подібне до кави і тільки 1% займатись профільною працею...
тому бажання працювати так і не зявилось...бо зайняті пранням пелюшок...бо памперсів нема...


Так я о чем же. Какие трактора и памперсы в 19-ом веке?
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 17:39

Сегодня Владимир Путин в очередной раз решил помахать ядерной дубинкой, угрожая неким молниеносным ответом не совсем понятно на что. Видимо на гипотетическую и даже больше, эфемерную военную помощь НАТО своими армиями Украине в войне против России.

Что же… дурний думкою багатіє. Но даже не о том.

Дело в том, что Путина очень сильно напугал вчерашний рэйв в Рамштайне. Численно, он увидел союзников Украины и качественно, он понял, что это сулит. Нет, это не сулит переброску в Украину легионов НАТО, которые будут через месяц уже стоять под Москвой. Это сулит значительное упрощение получения современного и высокотехнологичного оружия от стран НАТО и не только.

И тут включаются инстинкты самосохранения. Если Украина с имевшимся у неё запасом советской техники и вооружений, а так же энного количества своего технического потенциала и поставок от партнёров смогла не просто выстоять под напором “второй” армии в мире, но и сломить её наступление, то, что будет при ином техническом и технологическом обеспечении?

Далее, сразу за инстинктом самосохранения включается рационализм и остатки здравомыслия, хотя не в нужном направлении.

Дело в том, что обучение экипажей и расчётов занимает время. Базовое овладение навыками обращения это неделя-две, более глубокое изучение техники – месяц и более. Именно месяц и полтора есть у путинского режима перед неминуемой гибелью его группировки в Украине.

И именно по этой причине в российской пропаганде сейчас пытаются культивировать фейк про легионы НАТО, которые в мае или июне будут идти маршем на Москву – через месяц, максимум полтора у Украины уже будут первые боеспособные подразделения совсем другой армии.

Поэтому Путин и продолжает запугивать, традиционно, страны НАТО ядерным оружием, вместо того, чтобы бежать из Украины пока ещё не поздно. Ведь когда будет поздно, он останется даже без того, что называлось когда-то “второй” армией в мире.

https://t.me/zloyodessit/14752

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Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 27 кві, 2022 18:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 17:40

  Aps написав:
  budivelnik написав:
  Aps написав: Навряд чи вона інша.
Це все пов'язано.
Ви напевно не зрозуміли..
Можна капати город лопатою - можна кіньми-можна трактором...
Можна 99% часу займатись проектуванням чогось..а можна 99% часу думати як з ячменю виготовити щось подібне до кави і тільки 1% займатись профільною працею...
тому бажання працювати так і не зявилось...бо зайняті пранням пелюшок...бо памперсів нема...
Так я о чем же. Какие трактора и памперсы в 19-ом веке?
Ви сперичаєтесь заради суперечки?
Питання стояло
Чому для населення закривають доступ до примітивних товарів....
Чому закривають до технологій - питань не виникало.
Тому я й пояснював
Якщо населення більше часу буде витрачати на підтримання звичного побутового рівня - то в цього населення залишиться менше часу для продуктивної праці на основному місці праці...тобто впаде продуктивність праці...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 17:51

  Damien написав:Поясните несведующему - в чем заключается план Запада в отношении россии

А хто вам сказав що в Заходу взагалі є план?
Почнемо з того що Захід це не однин "орган". Плани і цілі наприклад США і Німеччини абсолютно різні.
Дальше - там демократія, тому думка народу дуже важлива. Відповідно народу потрібно показати(розказати) що робота йде.
Загалом їх план очевидний - максимально наказати РФ, але так щоб самим не постраждати(або мінімально постраждати).
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 18:09

Обстрел МГБ в Тирасполе


Так смешно бегают как школьники
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 18:29

  budivelnik написав:
  kotyk222 написав:В нашій армії є дивізії
В артилерії є дивізіони
тому
комдив=командир дивізіону...
дивізіон- 2-4 батареї
батарея - 4-6 гармат

Все правильно.
І комдів рахується наше вище керівництво.
Бо йому підчиняється наш комбат і ще наші офіцери...
Востаннє редагувалось Успіх в Сер 27 кві, 2022 20:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 19:41

Самый центр Москвы


Отдельного внимания заслуживает реакция прохожих
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 20:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Сейчас Китай может заместить кого угодно и РФ кроме новых этикеток ничего не заметит. Там уже не редкость китайская водка, лапша и конфеты. Новые авто в салонах почти все китайские.

извините , но есть два китая , один ездит, другой на ходу разваливается.
а есть Европа - она одна, на все времена.
Goodman
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