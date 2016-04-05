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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 27 кві, 2022 20:14
Goodman
Невизнане Придністров‘я ми завжди розглядали як плацдарм, з якого можуть бути певні ризики для Одеської та Вінницької областей, тому там все продумано з точки зору оборони, — радник глави ОП Михайло Подоляк в ефірі телемарафону UA Разом.
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Goodman
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Додано: Сер 27 кві, 2022 20:38
Goodman написав:Goodman
Невизнане Придністров‘я ми завжди розглядали як плацдарм, з якого можуть бути певні ризики для Одеської та Вінницької областей, тому там все продумано
з точки зору оборони, — радник глави ОП Михайло Подоляк в ефірі телемарафону UA Разом.
На кримському перешийку теж все було продумано.
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