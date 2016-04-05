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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 882883884885
Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 20:14

Goodman
Невизнане Придністров‘я ми завжди розглядали як плацдарм, з якого можуть бути певні ризики для Одеської та Вінницької областей, тому там все продумано з точки зору оборони, — радник глави ОП Михайло Подоляк в ефірі телемарафону UA Разом.
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 20:38

  Goodman написав:Goodman
Невизнане Придністров‘я ми завжди розглядали як плацдарм, з якого можуть бути певні ризики для Одеської та Вінницької областей, тому там все продумано з точки зору оборони, — радник глави ОП Михайло Подоляк в ефірі телемарафону UA Разом.

На кримському перешийку теж все було продумано.
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 21:18

  Goodman написав:есть два китая , один ездит, другой на ходу разваливается.
100% третьесортный Китай - худшее что могло придумать человечество.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 27 кві, 2022 21:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 21:31

Военный юмор

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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 21:37

20-річний американець-волонтер ексгумує тіла загиблих в Ірпені

"Цього хлопця звати Петер. Йому 20 років. Він з США. Теннессі. Три тижні тому через Будапешт-Чоп прибув до України. Хотів стати до лав ЗСУ - не взяли. Сказав - буду волонтером. Тепер щодня разом з бучанцем Русланом та херсонцем Ярославом займається ексгумацією: викопує тіла людей в Ірпені та Стоянці. Аби поховати на кладовищі. - Батьки знають, що ти тут? - Так. Не схвалюють. - Чому ти це робиш?- Бо хтось має це робити. - Скільки ти будеш в Україні? - Як скільки? Поки війна не скінчиться», - написав на своїй сторінці у фейсбуці журналіст, спортивний коментатор Антон Топчій.


https://t.me/ITVnewsua/6793?single
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 21:42

новые сроки от Арестовича

https://t.me/c/1210003725/14803
Раздача воды в Донецке
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  #<1 ... 882883884885
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