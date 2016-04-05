Goodman
Невизнане Придністров‘я ми завжди розглядали як плацдарм, з якого можуть бути певні ризики для Одеської та Вінницької областей, тому там все продумано з точки зору оборони, — радник глави ОП Михайло Подоляк в ефірі телемарафону UA Разом.
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Додано: Сер 27 кві, 2022 20:14
Goodman
Невизнане Придністров‘я ми завжди розглядали як плацдарм, з якого можуть бути певні ризики для Одеської та Вінницької областей, тому там все продумано з точки зору оборони, — радник глави ОП Михайло Подоляк в ефірі телемарафону UA Разом.
Додано: Сер 27 кві, 2022 20:38
На кримському перешийку теж все було продумано.
Додано: Сер 27 кві, 2022 21:18
100% третьесортный Китай - худшее что могло придумать человечество.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 27 кві, 2022 21:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 27 кві, 2022 21:31
Военный юмор
Додано: Сер 27 кві, 2022 21:37
20-річний американець-волонтер ексгумує тіла загиблих в Ірпені
"Цього хлопця звати Петер. Йому 20 років. Він з США. Теннессі. Три тижні тому через Будапешт-Чоп прибув до України. Хотів стати до лав ЗСУ - не взяли. Сказав - буду волонтером. Тепер щодня разом з бучанцем Русланом та херсонцем Ярославом займається ексгумацією: викопує тіла людей в Ірпені та Стоянці. Аби поховати на кладовищі. - Батьки знають, що ти тут? - Так. Не схвалюють. - Чому ти це робиш?- Бо хтось має це робити. - Скільки ти будеш в Україні? - Як скільки? Поки війна не скінчиться», - написав на своїй сторінці у фейсбуці журналіст, спортивний коментатор Антон Топчій.
Додано: Сер 27 кві, 2022 21:42
новые сроки от Арестовича
Раздача воды в Донецке
Додано: Сер 27 кві, 2022 23:03
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