ПОПОЛНИТЬ ФОНД СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННО Й ПРОДУКЦИИ ПЛАНИРУЕТСЯ ЗА СЧЕТ ПОСТАВОК ИЗ УКРАИНЫ



В рамках реализации стратегии государственной поддержки агропромышленного комплекса и развития сельских территорий края комитет Законодательного Собрания по делам села и агропромышленной политики принял постановление об инициировании поставок сельхозпродукции из Украины.



Депутаты на заседании почти единогласно поддержали решение о ввозе зерна из Херсонской области, которую частично взяли под контроль ВС РФ в рамках проведения Спецоперации на территории Украины. Так как в крае функционирует только одно предприятие по производству огурцов, а нехватка других овощей и зерновых культур в результате введения иностранных санкций ощущается остро не только в Красноярском крае, но и на федеральном уровне повсеместно, экспроприация излишков прошлогоднего и нынешнего урожая фермеров Херсонского региона станет одним из инструментов оказания помощи малым формам хозяйствования, потребительским кооперативам.



Председатель комитета Владислав Зырянов допускает, что такой опыт смогут успешно внедрить в дальнейшем и коллеги с других регионов.



«Несмотря на то, что логистика предусматривает морские и наземные перевозки большой протяженности, такой подход будет экономически обоснованным, учитывая уход с российского рынка многих поставщиков семян, удобрений, а также значительные расходы на тепло и электричество для выращивания собственных овощей и фруктов. После достижения всех целей военной операции РФ в Украине, увеличить объёмы поставок для внутреннего российского потребителя можно будет также за счет перемещения продовольствия с других южных регионов, взятых под контроль», - уверен он.



27 апреля 2022 г.

пресс-служба Законодательного Собрания Красноярского края

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