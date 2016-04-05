Goodman Невизнане Придністров‘я ми завжди розглядали як плацдарм, з якого можуть бути певні ризики для Одеської та Вінницької областей, тому там все продумано з точки зору оборони, — радник глави ОП Михайло Подоляк в ефірі телемарафону UA Разом.
Goodman написав:Goodman Невизнане Придністров‘я ми завжди розглядали як плацдарм, з якого можуть бути певні ризики для Одеської та Вінницької областей, тому там все продумано з точки зору оборони, — радник глави ОП Михайло Подоляк в ефірі телемарафону UA Разом.
20-річний американець-волонтер ексгумує тіла загиблих в Ірпені
"Цього хлопця звати Петер. Йому 20 років. Він з США. Теннессі. Три тижні тому через Будапешт-Чоп прибув до України. Хотів стати до лав ЗСУ - не взяли. Сказав - буду волонтером. Тепер щодня разом з бучанцем Русланом та херсонцем Ярославом займається ексгумацією: викопує тіла людей в Ірпені та Стоянці. Аби поховати на кладовищі. - Батьки знають, що ти тут? - Так. Не схвалюють. - Чому ти це робиш?- Бо хтось має це робити. - Скільки ти будеш в Україні? - Як скільки? Поки війна не скінчиться», - написав на своїй сторінці у фейсбуці журналіст, спортивний коментатор Антон Топчій.
ПОПОЛНИТЬ ФОНД СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННО Й ПРОДУКЦИИ ПЛАНИРУЕТСЯ ЗА СЧЕТ ПОСТАВОК ИЗ УКРАИНЫ
В рамках реализации стратегии государственной поддержки агропромышленного комплекса и развития сельских территорий края комитет Законодательного Собрания по делам села и агропромышленной политики принял постановление об инициировании поставок сельхозпродукции из Украины.
Депутаты на заседании почти единогласно поддержали решение о ввозе зерна из Херсонской области, которую частично взяли под контроль ВС РФ в рамках проведения Спецоперации на территории Украины. Так как в крае функционирует только одно предприятие по производству огурцов, а нехватка других овощей и зерновых культур в результате введения иностранных санкций ощущается остро не только в Красноярском крае, но и на федеральном уровне повсеместно, экспроприация излишков прошлогоднего и нынешнего урожая фермеров Херсонского региона станет одним из инструментов оказания помощи малым формам хозяйствования, потребительским кооперативам.
Председатель комитета Владислав Зырянов допускает, что такой опыт смогут успешно внедрить в дальнейшем и коллеги с других регионов.
«Несмотря на то, что логистика предусматривает морские и наземные перевозки большой протяженности, такой подход будет экономически обоснованным, учитывая уход с российского рынка многих поставщиков семян, удобрений, а также значительные расходы на тепло и электричество для выращивания собственных овощей и фруктов. После достижения всех целей военной операции РФ в Украине, увеличить объёмы поставок для внутреннего российского потребителя можно будет также за счет перемещения продовольствия с других южных регионов, взятых под контроль», - уверен он.
27 апреля 2022 г. пресс-служба Законодательного Собрания Красноярского края Пресс-релиз № 379 (13593)