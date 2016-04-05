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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 883884885886>
Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 20:14

Goodman
Невизнане Придністров‘я ми завжди розглядали як плацдарм, з якого можуть бути певні ризики для Одеської та Вінницької областей, тому там все продумано з точки зору оборони, — радник глави ОП Михайло Подоляк в ефірі телемарафону UA Разом.
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 20:38

  Goodman написав:Goodman
Невизнане Придністров‘я ми завжди розглядали як плацдарм, з якого можуть бути певні ризики для Одеської та Вінницької областей, тому там все продумано з точки зору оборони, — радник глави ОП Михайло Подоляк в ефірі телемарафону UA Разом.

На кримському перешийку теж все було продумано.
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 21:18

  Goodman написав:есть два китая , один ездит, другой на ходу разваливается.
100% третьесортный Китай - худшее что могло придумать человечество.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 27 кві, 2022 21:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 21:31

Военный юмор

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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 21:37

20-річний американець-волонтер ексгумує тіла загиблих в Ірпені

"Цього хлопця звати Петер. Йому 20 років. Він з США. Теннессі. Три тижні тому через Будапешт-Чоп прибув до України. Хотів стати до лав ЗСУ - не взяли. Сказав - буду волонтером. Тепер щодня разом з бучанцем Русланом та херсонцем Ярославом займається ексгумацією: викопує тіла людей в Ірпені та Стоянці. Аби поховати на кладовищі. - Батьки знають, що ти тут? - Так. Не схвалюють. - Чому ти це робиш?- Бо хтось має це робити. - Скільки ти будеш в Україні? - Як скільки? Поки війна не скінчиться», - написав на своїй сторінці у фейсбуці журналіст, спортивний коментатор Антон Топчій.


https://t.me/ITVnewsua/6793?single
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 21:42

новые сроки от Арестовича

https://t.me/c/1210003725/14803
Раздача воды в Донецке
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 23:03

  vitaliian написав:
  Goodman написав:есть два китая , один ездит, другой на ходу разваливается.
100% третьесортный Китай - худшее что могло придумать человечество.
да, но существует и весьма приличный.
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 02:26

ПОПОЛНИТЬ ФОНД СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННО Й ПРОДУКЦИИ ПЛАНИРУЕТСЯ ЗА СЧЕТ ПОСТАВОК ИЗ УКРАИНЫ

В рамках реализации стратегии государственной поддержки агропромышленного комплекса и развития сельских территорий края комитет Законодательного Собрания по делам села и агропромышленной политики принял постановление об инициировании поставок сельхозпродукции из Украины.

Депутаты на заседании почти единогласно поддержали решение о ввозе зерна из Херсонской области, которую частично взяли под контроль ВС РФ в рамках проведения Спецоперации на территории Украины. Так как в крае функционирует только одно предприятие по производству огурцов, а нехватка других овощей и зерновых культур в результате введения иностранных санкций ощущается остро не только в Красноярском крае, но и на федеральном уровне повсеместно, экспроприация излишков прошлогоднего и нынешнего урожая фермеров Херсонского региона станет одним из инструментов оказания помощи малым формам хозяйствования, потребительским кооперативам.

Председатель комитета Владислав Зырянов допускает, что такой опыт смогут успешно внедрить в дальнейшем и коллеги с других регионов.

«Несмотря на то, что логистика предусматривает морские и наземные перевозки большой протяженности, такой подход будет экономически обоснованным, учитывая уход с российского рынка многих поставщиков семян, удобрений, а также значительные расходы на тепло и электричество для выращивания собственных овощей и фруктов. После достижения всех целей военной операции РФ в Украине, увеличить объёмы поставок для внутреннего российского потребителя можно будет также за счет перемещения продовольствия с других южных регионов, взятых под контроль», - уверен он.

27 апреля 2022 г.
пресс-служба Законодательного Собрания Красноярского края
Пресс-релиз № 379 (13593)


Потерли, но кэш все помнит.
https://webcache.googleusercontent.com/ ... clnk&gl=ua
Законодательное собрание...
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 05:39

  Goodman написав:Goodman
Невизнане Придністров‘я ми завжди розглядали як плацдарм, з якого можуть бути певні ризики для Одеської та Вінницької областей, тому там все продумано з точки зору оборони, — радник глави ОП Михайло Подоляк в ефірі телемарафону UA Разом.

Десь поділось, повторюсь - хто в подоляка "ми"? Яке місце в керівництві обороною держави займає радник голови офісу?
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 06:41

Foreign Policy: Почему Си Цзиньпин попал в ловушку в Украине

Одним из неожиданных результатов войны России против Украины стало то, что Китай внезапно потерял статус великой державы, пишет Foreign Policy. Лидер страны Си Цзиньпин остался фактически в стороне от всех событий, не имея никакой возможности влиять на них. Все решения принимаются в Москве, Вашингтоне и Брюсселе, но не в Пекине.

Ничего из этого не входило в планы компартии КНР с видением нового мира, где Россия играет вспомогательную роль в продвижении ревизионистской повестки дня Пекина. Москва это "одеяло" перетянула на себя

молчаливая поддержка российской агрессии только способствовала росту изоляции Китая. Впрочем, нельзя не заметить, насколько пассивную роль сейчас играет Пекин, что бы он сейчас не сделал.

Союзничество двух "обиженных на западный либерализм" государств — России и Китая — было скорее символическим, а не содержательным. Оно строилось на взаимной ненависти к США, а не на общем видении мира. Путин в течение 20 лет наслаждался ролью России как разрушителя, часто прибегая к политической и военной агрессии, чтобы взорвать и шокировать либеральный международный порядок. Си играл в долгосрочную игру "реформирования и усовершенствования" системы коллективной безопасности.

После вторжения Пекин оказался на развилке между полноценной поддержкой своего союзника и дальнейшим экономическим покорением стран мира, которые в основном агрессию против Украины осудили.

В настоящее время китайские банки и компании постепенно покидают Россию, чтобы не оказаться под санкциями. А советник государственного совета Китая Ху Вэй в одном очень популярном эссе даже утверждал, что "Китай не может быть привязан к Путину, и его нужно отрезать как можно скорее".

Но не стоит заблуждаться, пишет Foreign Policy: Си не собирается поворачиваться спиной к Путину — даже если Пекин назвал сообщения о распространенных нарушениях прав человека Россией в Украине "тревожными".

https://foreignpolicy.com/2022/04/26/wh ... n-ukraine/
моя точка зрения другая, у Китая исторический шанс усилить экономическое а при желании и политическое влияние в РФ, вплоть до аннексии. Если это остановит войну, возражений со стороны Запада не будет.

Нужно это Китаю или нет я не знаю. Тезис "воевать руками путина" не выдерживает критики, поскольку армия рф воюет отвратительно. На военный союз Рф-Индия-Китай-Пакистан (о котором так сладко мечтали в кремле) может согласиться разве что Молдова.

В рос СМИ раскручивается тема большой дружбы с Индией и ни слова о дружбе с Китаем. Что может говорить об усилении напряжения между диктаторами.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 28 кві, 2022 06:52, всього редагувалось 2 разів.
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