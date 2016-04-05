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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 883884885886
Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 06:49

  hxbbgaf написав:
ПОПОЛНИТЬ ФОНД СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННО Й ПРОДУКЦИИ ПЛАНИРУЕТСЯ ЗА СЧЕТ ПОСТАВОК ИЗ УКРАИНЫ
...
27 апреля 2022 г.
пресс-служба Законодательного Собрания Красноярского края
Пресс-релиз № 379 (13593)


Потерли, но кэш все помнит.
https://webcache.googleusercontent.com/ ... clnk&gl=ua
Законодательное собрание...

Раскулачивание, продразверстка, голодомор, нічого нового на Рассєї не придумали. Тому єдиний вихід - гнати з України ту всю наволоч сцяними шматами. Бажано високоточними з радіусом дії від 500км.
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 07:25

  vitaliian написав:
Foreign Policy: Почему Си Цзиньпин попал в ловушку в Украине

Одним из неожиданных результатов войны России против Украины стало то, что Китай внезапно потерял статус великой державы, пишет Foreign Policy. Лидер страны Си Цзиньпин остался фактически в стороне от всех событий, не имея никакой возможности влиять на них. Все решения принимаются в Москве, Вашингтоне и Брюсселе, но не в Пекине.

Ничего из этого не входило в планы компартии КНР с видением нового мира, где Россия играет вспомогательную роль в продвижении ревизионистской повестки дня Пекина. Москва это "одеяло" перетянула на себя

молчаливая поддержка российской агрессии только способствовала росту изоляции Китая. Впрочем, нельзя не заметить, насколько пассивную роль сейчас играет Пекин, что бы он сейчас не сделал.

Союзничество двух "обиженных на западный либерализм" государств — России и Китая — было скорее символическим, а не содержательным. Оно строилось на взаимной ненависти к США, а не на общем видении мира. Путин в течение 20 лет наслаждался ролью России как разрушителя, часто прибегая к политической и военной агрессии, чтобы взорвать и шокировать либеральный международный порядок. Си играл в долгосрочную игру "реформирования и усовершенствования" системы коллективной безопасности.

После вторжения Пекин оказался на развилке между полноценной поддержкой своего союзника и дальнейшим экономическим покорением стран мира, которые в основном агрессию против Украины осудили.

В настоящее время китайские банки и компании постепенно покидают Россию, чтобы не оказаться под санкциями. А советник государственного совета Китая Ху Вэй в одном очень популярном эссе даже утверждал, что "Китай не может быть привязан к Путину, и его нужно отрезать как можно скорее".

Но не стоит заблуждаться, пишет Foreign Policy: Си не собирается поворачиваться спиной к Путину — даже если Пекин назвал сообщения о распространенных нарушениях прав человека Россией в Украине "тревожными".

https://foreignpolicy.com/2022/04/26/wh ... n-ukraine/
моя точка зрения другая, у Китая исторический шанс усилить экономическое а при желании и политическое влияние в РФ, вплоть до аннексии. Если это остановит войну, возражений со стороны Запада не будет.

Нужно это Китаю или нет я не знаю. \\\

Вроде как не особо: максимум, что им нужно -- зауралье. Остановит ли войну потеря Сибири?.. :roll:
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 07:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  kotyk222 написав:Десь поділось, повторюсь - хто в подоляка "ми"? Яке місце в керівництві обороною держави займає радник голови офісу?

По ходу війни Ви ж бачите, що це все не від однієї людини.
Кожен на своєму місці робить свою роботу.
ГШ прораховував можливості та небезпеки і доповідав.
Їх почули , порадилися в ОП і дали добро.
"лукашенчиства" не бачу , не бачу дурня, якийсь щось має показати і який при цьому сидить на застарілій совковій техніці та посрався з усіми.
Goodman
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