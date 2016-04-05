Foreign Policy: Почему Си Цзиньпин попал в ловушку в Украине
Одним из неожиданных результатов войны России против Украины стало то, что Китай внезапно потерял статус великой державы, пишет Foreign Policy. Лидер страны Си Цзиньпин остался фактически в стороне от всех событий, не имея никакой возможности влиять на них. Все решения принимаются в Москве, Вашингтоне и Брюсселе, но не в Пекине.
Ничего из этого не входило в планы компартии КНР с видением нового мира, где Россия играет вспомогательную роль в продвижении ревизионистской повестки дня Пекина. Москва это "одеяло" перетянула на себя
молчаливая поддержка российской агрессии только способствовала росту изоляции Китая. Впрочем, нельзя не заметить, насколько пассивную роль сейчас играет Пекин, что бы он сейчас не сделал.
Союзничество двух "обиженных на западный либерализм" государств — России и Китая — было скорее символическим, а не содержательным. Оно строилось на взаимной ненависти к США, а не на общем видении мира. Путин в течение 20 лет наслаждался ролью России как разрушителя, часто прибегая к политической и военной агрессии, чтобы взорвать и шокировать либеральный международный порядок. Си играл в долгосрочную игру "реформирования и усовершенствования" системы коллективной безопасности.
После вторжения Пекин оказался на развилке между полноценной поддержкой своего союзника и дальнейшим экономическим покорением стран мира, которые в основном агрессию против Украины осудили.
В настоящее время китайские банки и компании постепенно покидают Россию, чтобы не оказаться под санкциями. А советник государственного совета Китая Ху Вэй в одном очень популярном эссе даже утверждал, что "Китай не может быть привязан к Путину, и его нужно отрезать как можно скорее".
Но не стоит заблуждаться, пишет Foreign Policy: Си не собирается поворачиваться спиной к Путину — даже если Пекин назвал сообщения о распространенных нарушениях прав человека Россией в Украине "тревожными".
kotyk222 написав:Десь поділось, повторюсь - хто в подоляка "ми"? Яке місце в керівництві обороною держави займає радник голови офісу?
По ходу війни Ви ж бачите, що це все не від однієї людини. Кожен на своєму місці робить свою роботу. ГШ прораховував можливості та небезпеки і доповідав. Їх почули , порадилися в ОП і дали добро. "лукашенчиства" не бачу , не бачу дурня, якийсь щось має показати і який при цьому сидить на застарілій совковій техніці та посрався з усіми.
kotyk222 написав:Десь поділось, повторюсь - хто в подоляка "ми"? Яке місце в керівництві обороною держави займає радник голови офісу?
По ходу війни Ви ж бачите, що це все не від однієї людини. Кожен на своєму місці робить свою роботу. ГШ прораховував можливості та небезпеки і доповідав. Їх почули , порадилися в ОП і дали добро. "лукашенчиства" не бачу , не бачу дурня, якийсь щось має показати і який при цьому сидить на застарілій совковій техніці та посрався з усіми.
власть работает довольно слаженно. Надо признать. Революционеров нет. Генштаб ставит перед Минобороны и МИДом задачи по военно техническому обеспечению, а не наоборот, как на РФ..
Украинские власти просят США предоставить им ударные беспилотники MQ-1 °C Grey Eagle с ракетами AGM-114 Hellfire, узнало издание Politico. Издание отмечает, что Соединенные Штаты уже передали Украине беспилотники-камикадзе Switchblade и Phoenix Ghost. Тем не менее Киев рассчитывает получить ударные Reaper и Grey Eagle, которые «могут преодолевать большие расстояния, летать на большей высоте и быть перезаряжены». Киев уже провел переговоры с компанией General Atomics — производителем дронов, пишет Politico. Однако поставки ударных беспилотников подпадают под американский режим контроля за ракетными технологиями (РКРТ), который ограничивает их экспорт. Получить Gray Eagle и Reaper не смогли даже некоторые партнеры США, включая Катар и Индонезию, указывает издание.
С начала войны в Украине Россия почти удвоила доходы от продажи ископаемых видов топлива странам ЕС. Даже при общем снижении объема этих продаж рост цен на энергоносители, по данным финского Центра исследований энергии и чистого воздуха CREA, принес Москве около 62 млрд евро.
Согласно выводам CREA, которые приводит британская газета Guardian, Россия продолжает извлекать выгоду из энергетической зависимости, в которую она поставила Европу, несмотря на отчаянные усилия лидеров стран Евросоюза помешать Путину использовать энергоносители в качестве рычагов политического и экономического давления.
Импорт российских нефти, угля и газа в Евросоюз за два месяца войны составил около 44 млрд евро. Для сравнения - за весь прошлый год эта сумма составила 140 млрд евро, или примерно 12 млрд в месяц.
Главным покупателем по-прежнему выступает Германия. Несмотря на все заверения ее властей о необходимости сокращения зависимости от России, за два месяца войны она импортировала энергоносителей на 9 млрд евро.
Несмотря на санкции и экспортные ограничения рост цен с лихвой компенсирует России потери в объемах продаж, а новые санкции, как полагают эксперты финского центра, обещают лишь еще больше взвинтить цены, сводя на нет усилия Брюсселя и загоняя его в ловушку.
По словам ведущего аналитика CREA Лаури Милливирты, доходы от продаж поддерживают военные усилия Путина, и единственным способом обезвредить его военную машину был бы быстрый и полный отказ от ископаемого топлива.
“Экспорт ископаемых видов топлива – это ключевой элемент поддержки путинского режима и многих других государств-изгоев, - считает финский аналитик. - Продолжающийся экспорт энергоносителей - это большая прореха в санкциях, наложенных на Россию, и все, кто покупает у нее топливо, становятся соучастниками чудовищных нарушений международного законодательства, совершаемых российскими военными”.
kotyk222 написав:Десь поділось, повторюсь - хто в подоляка "ми"? Яке місце в керівництві обороною держави займає радник голови офісу?
По ходу війни Ви ж бачите, що це все не від однієї людини. Кожен на своєму місці робить свою роботу. ГШ прораховував можливості та небезпеки і доповідав. Їх почули , порадилися в ОП і дали добро. "лукашенчиства" не бачу , не бачу дурня, якийсь щось має показати і який при цьому сидить на застарілій совковій техніці та посрався з усіми.
власть работает довольно слаженно. Надо признать. Революционеров нет. Генштаб ставит перед Минобороны и МИДом задачи по военно техническому обеспечению, а не наоборот, как на РФ..
Ну то призначили би його радником президента, якийсь був би статус, а не радник голови канцелярії
Стало известно, что путин отправил на фронт (в штрафбат) начальника генштаба вс рф в.герасимова, чтобы он лично руководил наступлением российских войск на Изюмском направлении. Говорят, он уже прибыл на пункт управления войсками, расположенный в районе города Изюм.
Запоріжжя, ранок, прильот ворожої ракети Попередня інформація: пошкоджено два будинки в приватному секторі. Удар був нанесений рашистською авіацією, застосували ракети Х-55 класу «повітря-земля». Наразі відомо щодо трьох постраждалих, одна з них дитина.