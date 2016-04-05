Foreign Policy: Почему Си Цзиньпин попал в ловушку в УкраинеОдним из неожиданных результатов войны России против Украины стало то, что Китай внезапно потерял статус великой державы, пишет Foreign Policy. Лидер страны Си Цзиньпин остался фактически в стороне от всех событий, не имея никакой возможности влиять на них. Все решения принимаются в Москве, Вашингтоне и Брюсселе, но не в Пекине.Ничего из этого не входило в планы компартии КНР с видением нового мира, где Россия играет вспомогательную роль в продвижении ревизионистской повестки дня Пекина. Москва это "одеяло" перетянула на себямолчаливая поддержка российской агрессии только способствовала росту изоляции Китая. Впрочем, нельзя не заметить, насколько пассивную роль сейчас играет Пекин, что бы он сейчас не сделал.Союзничество двух "обиженных на западный либерализм" государств — России и Китая — было скорее символическим, а не содержательным. Оно строилось на взаимной ненависти к США, а не на общем видении мира. Путин в течение 20 лет наслаждался ролью России как разрушителя, часто прибегая к политической и военной агрессии, чтобы взорвать и шокировать либеральный международный порядок. Си играл в долгосрочную игру "реформирования и усовершенствования" системы коллективной безопасности.После вторжения Пекин оказался на развилке между полноценной поддержкой своего союзника и дальнейшим экономическим покорением стран мира, которые в основном агрессию против Украины осудили.В настоящее время китайские банки и компании постепенно покидают Россию, чтобы не оказаться под санкциями. А советник государственного совета Китая Ху Вэй в одном очень популярном эссе даже утверждал, что "Китай не может быть привязан к Путину, и его нужно отрезать как можно скорее".Но не стоит заблуждаться, пишет Foreign Policy: Си не собирается поворачиваться спиной к Путину — даже если Пекин назвал сообщения о распространенных нарушениях прав человека Россией в Украине "тревожными".