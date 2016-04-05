edvardd написав:Стало известно, что путин отправил на фронт (в штрафбат) начальника генштаба вс рф в.герасимова, чтобы он лично руководил наступлением российских войск на Изюмском направлении. Говорят, он уже прибыл на пункт управления войсками, расположенный в районе города Изюм
между ним и Патрушевым была конкуренция за любовь фюрера, поскольку Шойгу слился "по состоянию здоровья" тем не менее это топовая новость, спасибо.
все понимают что провал Изюмский операции - обеспечен? в руководстве РФ профессионалов нет (одни мечтатели Киев за 72 часа)
Ещё ждём перевод импотента Конашенкова в Приднестровье
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 28 кві, 2022 09:20, всього редагувалось 1 раз.
Вчора зруйнований Ірпінь побачили Прем'єр-міністр Румунії Ніколає Чуке та Голова Палати депутатів Парламенту Марчело Чолаку. Вони були глибоко вражені. Я показав їм будинки ірпінців, де ще два місяці тому лунав дитячий сміх і пахло пирогами, а сьогодні - одні руїни. Дякую панам Чуке та Чолаку за підтримку України у цей нелегкий час. Для нас - це дуже важливо. Важливо, щоб про злочини кремлівських окупантів в нашій країні добре знали всі країни Європи. Бо вони можуть бути наступними...
С начала войны в Украине Россия почти удвоила доходы от продажи ископаемых видов топлива странам ЕС. Даже при общем снижении объема этих продаж рост цен на энергоносители, по данным финского Центра исследований энергии и чистого воздуха CREA, принес Москве около 62 млрд евро.
Ці дані дуже сумнівні. Ця сума надто завищена. Виходить 31 лярд в місяць.
Импорт российских нефти, угля и газа в Евросоюз за два месяца войны составил около 44 млрд евро. Для сравнения - за весь прошлый год эта сумма составила 140 млрд евро, или примерно 12 млрд в месяц. @bbcrussian https://t.me/bbcrussian/27586
А це відверта брехня. Ця сума занижена. Взагалі, якщо 31 поділити на 12 = 2,58 разів. Виходить ціни зросли мінімум в 2,58 рази. І це при умові що РФ взагалі не зменшила експорт. Такого росту цін немає і близько. Зокрема ріст цін на нафту в 2 рази менший. А РФ ще й продає нафту з дисконтом. Ці дані не відповідають дійсності, що очевидно. Звідки ви берете ці брехливі дані не зрозуміло, і це не перший раз.
Российское руководство ведет активные переговоры с талибами. Российская сторона предложила афганскому руководству один миллиард долларов США за отказ от планов вторжения в Таджикистан. Но талибы, увидев перспективу быстрого обогащения, потребовали пятнадцать миллиардов долларов. Сейчас торги продолжаются и все идёт к тому, что компромиссная сумма всё таки будет определена в ближайшее время, других вариантов у российского руководства практически нет.