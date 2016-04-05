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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 885886887888>
Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 09:10

  edvardd написав:Стало известно, что путин отправил на фронт (в штрафбат) начальника генштаба вс рф в.герасимова, чтобы он лично руководил наступлением российских войск на Изюмском направлении. Говорят, он уже прибыл на пункт управления войсками, расположенный в районе города Изюм
между ним и Патрушевым была конкуренция за любовь фюрера, поскольку Шойгу слился "по состоянию здоровья" тем не менее это топовая новость, спасибо.

все понимают что провал Изюмский операции - обеспечен? в руководстве РФ профессионалов нет (одни мечтатели Киев за 72 часа)

Ещё ждём перевод импотента Конашенкова в Приднестровье
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Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 28 кві, 2022 09:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 09:18

  vitaliian написав:Но это топовая новость, спасибо.


На данный момент это топовый слух :-)
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 09:27

Румыния перебрасывает военную технику к границе с Украиной


Сразу после визита их премьера в Ирпень

Вчора зруйнований Ірпінь побачили Прем'єр-міністр Румунії Ніколає Чуке та Голова Палати депутатів Парламенту Марчело Чолаку. Вони були глибоко вражені. Я показав їм будинки ірпінців, де ще два місяці тому лунав дитячий сміх і пахло пирогами, а сьогодні - одні руїни. Дякую панам Чуке та Чолаку за підтримку України у цей нелегкий час. Для нас - це дуже важливо. Важливо, щоб про злочини кремлівських окупантів в нашій країні добре знали всі країни Європи. Бо вони можуть бути наступними...
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 10:24

vitaliian
С начала войны в Украине Россия почти удвоила доходы от продажи ископаемых видов топлива странам ЕС. Даже при общем снижении объема этих продаж рост цен на энергоносители, по данным финского Центра исследований энергии и чистого воздуха CREA, принес Москве около 62 млрд евро.

Ці дані дуже сумнівні. Ця сума надто завищена. Виходить 31 лярд в місяць.
Импорт российских нефти, угля и газа в Евросоюз за два месяца войны составил около 44 млрд евро. Для сравнения - за весь прошлый год эта сумма составила 140 млрд евро, или примерно 12 млрд в месяц.
@bbcrussian
https://t.me/bbcrussian/27586

А це відверта брехня. Ця сума занижена.
Взагалі, якщо 31 поділити на 12 = 2,58 разів. Виходить ціни зросли мінімум в 2,58 рази. І це при умові що РФ взагалі не зменшила експорт.
Такого росту цін немає і близько. Зокрема ріст цін на нафту в 2 рази менший. А РФ ще й продає нафту з дисконтом.
Ці дані не відповідають дійсності, що очевидно. Звідки ви берете ці брехливі дані не зрозуміло, і це не перший раз.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 10:45

ясак однако, но деньги получат и всё равно нападут...

Российское руководство ведет активные переговоры с талибами. Российская сторона предложила афганскому руководству один миллиард долларов США за отказ от планов вторжения в Таджикистан. Но талибы, увидев перспективу быстрого обогащения, потребовали пятнадцать миллиардов долларов. Сейчас торги продолжаются и все идёт к тому, что компромиссная сумма всё таки будет определена в ближайшее время, других вариантов у российского руководства практически нет.
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 11:23

  vitaliian написав:
  edvardd написав:Стало известно, что путин отправил на фронт (в штрафбат) начальника генштаба вс рф в.герасимова, чтобы он лично руководил наступлением российских войск на Изюмском направлении. Говорят, он уже прибыл на пункт управления войсками, расположенный в районе города Изюм
между ним и Патрушевым была конкуренция за любовь фюрера, поскольку Шойгу слился "по состоянию здоровья" тем не менее это топовая новость, спасибо.

все понимают что провал Изюмский операции - обеспечен? в руководстве РФ профессионалов нет (одни мечтатели Киев за 72 часа)
где-то читал обзор боевых действий от австрийского военного аналитика. Он, к сожалению, не так оптимистичен по поводу Изюмского направления, и ещё по паре других
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 11:27

  hume написав:военного аналитика. Он, к сожалению, не так оптимистичен по поводу Изюмского направления, и ещё по паре других
они продвигаются вглубь но медленно, оптимизм в том с какими потерями они это делают. Не нужно никакой особой аналитики, посмотрите их потери за день и территорию которую они этой ценой взяли. Что лучше идти в аттаку на сильного или на ослабленного врага? Ценой территорий наши добиваются их ослабления.

Кроме того запас снарядов не бесконечен, которые нам 40 стран собираются поставлять, когда у них бк закончится (дожить бы).

У пропагандистов истерика, им мерещатся не то их проигрыш, не то 3я мировая, не то 1я ядерная.

Короче начиналось за здравие (Киев за 72 часа) сейчас дошло до ядерных ударов которые Симоньян лично с Соловьевым на пару готова принять, ради светлых идей "денацификации Украины".

Ещё не могу понять логику, ок 3я мировая, а кто на стороне РФ? Даже Белорусь умыла руки.



В голове все перемешалось, полный бред несут, лишь бы не признавать что кроме проигрыша им ничего не светит. Не может одна РФ развязать 3ю мировую, должно быть больше желающих.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 28 кві, 2022 11:52, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 11:39

  vitaliian написав:\\\
Ещё не могу понять логику, ок 3я мировая, а кто на стороне РФ? Даже Белорусь умыла руки.

Несут любой бред, лишь бы не признавать, что кроме проигрыша им ничего не светит.

Оно наоборот у них работает: скрепостан в одиночку (вон, даже бацька кинул) -- против ВСЕГО НАТО борется -- уже почти победили :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 11:41

  _hunter написав:
  vitaliian написав:\\\
Ещё не могу понять логику, ок 3я мировая, а кто на стороне РФ? Даже Белорусь умыла руки.

Несут любой бред, лишь бы не признавать, что кроме проигрыша им ничего не светит.

Оно наоборот у них работает: скрепостан в одиночку (вон, даже бацька кинул) -- против ВСЕГО НАТО борется -- уже почти победили :lol:

То есть одна РФ против всего мира у них называется "3я мировая"? чего тогда ждут, не бомбят Польшу, Прибалтику, США. Всё равно нет логики. Воюют с США а бомбят Запорожье.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 28 кві, 2022 11:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 11:42

⚡️Сегодня в Акимовке под Мелитополем взорвали железнодорожный мост, по которому оккупанты доставляли оружие и топливо из Крыма, — СМИ
Сообщается, что у орков началась паника. Мост был оцеплен. Российские военные пристально досматривают все машины, проверяют всех велосипедистов, пешеходов.
Ждём официального подтверждения информации.
edvardd
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