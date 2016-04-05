Додано: Чет 28 кві, 2022 11:27

hume написав: военного аналитика. Он, к сожалению, не так оптимистичен по поводу Изюмского направления, и ещё по паре других военного аналитика. Он, к сожалению, не так оптимистичен по поводу Изюмского направления, и ещё по паре других

они продвигаются вглубь но медленно, оптимизм в том с какими потерями они это делают. Не нужно никакой особой аналитики, посмотрите их потери за день и территорию которую они этой ценой взяли. Что лучше идти в аттаку на сильного или на ослабленного врага? Ценой территорий наши добиваются их ослабления.Кроме того запас снарядов не бесконечен, которые нам 40 стран собираются поставлять, когда у них бк закончится (дожить бы).Короче начиналось за здравие (Киев за 72 часа) сейчас дошло до ядерных ударов которые Симоньян лично с Соловьевым на пару готова принять, ради светлых идей "денацификации Украины".Ещё не могу понять логику, ок 3я мировая, а кто на стороне РФ? Даже Белорусь умыла руки.В голове все перемешалось, полный бред несут, лишь бы не признавать что кроме проигрыша им ничего не светит. Не может одна РФ развязать 3ю мировую, должно быть больше желающих.