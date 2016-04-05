hume написав:военного аналитика. Он, к сожалению, не так оптимистичен по поводу Изюмского направления, и ещё по паре других
они продвигаются вглубь но медленно, оптимизм в том с какими потерями они это делают. Не нужно никакой особой аналитики, посмотрите их потери за день и территорию которую они этой ценой взяли. Что лучше идти в аттаку на сильного или на ослабленного врага? Ценой территорий наши добиваются их ослабления.
Кроме того запас снарядов не бесконечен, а нам 40 стран собираются поставлять вооружения и бк.
У пропагандистов истерика, им мерещатся не то их проигрыш, не то 3я мировая, не то 1я ядерная.
У пропагандонов подгорает уже так, что они готовы нанести ядерные удары. Взять за три дня провалилось, прибавились катастрофические потери включая священные объекты Я ещё в самом начале войны думал,что потери как-то приведут в чувство их верхушку, но, как оказалось, на потери им пох. Аналог красной армии и такая же стратегия боевых действий, наступать закидывая трупами и ровнять всё с землёй. На Изюмском они любыми способами пытаются идти вперёд для осуществления "котла"
edvardd написав:Стало известно, что путин отправил на фронт (в штрафбат) начальника генштаба вс рф в.герасимова, чтобы он лично руководил наступлением российских войск на Изюмском направлении. Говорят, он уже прибыл на пункт управления войсками, расположенный в районе города Изюм
между ним и Патрушевым была конкуренция за любовь фюрера, поскольку Шойгу слился "по состоянию здоровья" тем не менее это топовая новость, спасибо.
все понимают что провал Изюмский операции - обеспечен? в руководстве РФ профессионалов нет (одни мечтатели Киев за 72 часа)
где-то читал обзор боевых действий от австрийского военного аналитика. Он, к сожалению, не так оптимистичен по поводу Изюмского направления, и ещё по паре других
Стрелков пишет, что наша оборона на том направлении поставлена исключительно грамотно и продвижение РФ достигается ценой ее неадекватного ослабления
hume написав:На Изюмском они любыми способами пытаются идти вперёд для осуществления "котла"
По ситуации на Донецком фронте (по остальным фронтам у меня сейчас нет никаких сведений):
Район южнее Изюма: продолжаются ожесточенные бои по всему периметру российского плацдарма. Везде есть тактические продвижения. По поступающим данным наиболее ожесточенные бои идут на правом фланге - в районе поселка Великая Камышеваха (и, возможно, непосредственно в поселке), а также "на острие" наступления - в центре плацдарма - в районе (возможно - и на территории) села Новая Дмитровка. После взятия указанного н.п. наши войска подойдут непосредственно к трассе Барвенково-Славянск и создадут угрозу ее перехвата (что будет непросто, так как населенные пункты на этой трассе сливаются в почти непрерывную агломерацию). Следует отметить, что бои носят непрерывный "вязкий" характер. У противника достаточно живой силы, чтобы - не смотря на удлинение линии фронта на данном участке - нигде не позволять российским войскам совершить глубокие прорывы. Одновременно противник продолжает оттягивать свои силы с еще сохраняющегося у него плацдарма на левом берегу Северского Донца - из района Лиман-Ямполь и Северодонецкого выступа, оставляя наиболее выдвинутые на восток позиции между Северодонецком и Попасной (в которой продолжались ожесточенные бои). Предполагается, что противник вскоре (сегодня-завтра) оставит Лиман и выведет свои войска на усиление флангов группировки - под Барвенково и Славянск. Помешать этому и окружить части противника ВС РФ и ВС ДНР оказались не в состоянии. В целом - противник обороняется грамотно, упорно, владеет обстановкой и своими войсками. Никакой паники в рядах ВСУ не наблюдается. Совершенно ясно, что ставка командования сделана на ВЫИГРЫШ ВРЕМЕНИ И НАНЕСЕНИЕ УДАРНЫМ ЧАСТЯМ ВС РФ (ВС ЛДНР) МАКСИМАЛЬНЫХ ПОТЕРЬ - за счет неторопливой сдачи территории. Впереди у российских войск на этом направлении - огромная и заранее подготовленная к длительной обороне Славянско-Краматорская агломерация. Ее ВСУ совершенно точно сдавать не будут до последней возможности - обороняя, если понадобится, в качестве "осажденной крепости". (В данной связи очень большое значение имеет судьба остатков гарнизона Мариуполя - они не должны быть освобождены или интернированы ни в коем случае - иначе гарнизон Славянска-Краматорска будет обороняться столь-же долго и упорно, если не дольше и упорнее). Впрочем, эту "крепость" еще надо будет окружить, что очень непросто сделать имеющимися ограниченными силами и такими низкими темпами - при которых противник свободно отводит свои части и заранее готовит новые узлы обороны.
На юге - в районе Гуляй-Поля и Орехова - ситуация без существенных изменений. "Южная часть клещей" забуксовала.
На центральном участке - под Донецком - ситуация в целом без изменений. На большинстве участков - затишье, бои идут только в районе севернее Авдеевки, где у ВС ДНР есть незначительные тактические успехи.
Общий вывод, к сожалению, безрадостный: не ставшее неожиданным наступление российской группировки на охват и окружение Донецкой группировки ВСУ - встретило ожесточенное сопротивление и уже практически точно к полному окружению и разгрому врага не приведет.(если вдруг "с небес не свалятся" 2-3 дополнительных танковых корпуса, чтобы резко прорвать фронт и соединиться глубоко в тылу ВСУ). "Канны" точно не получились. В лучшем случае - противник в течение многих недель и даже - не исключено - нескольких месяцев будет медленно и с большими потерями (взаимными, конечно) "выдавливаться" с Донбасса. Что позволит ему без особой спешки к лету создать, обучить и массированно ввести в бой на любом выбранном участке стратегические резервы. А также - раздавить Приднестровье, собрав для этого достаточные силы и не рискуя за время проведения операции разгромом под Донецком.
канал террориста гиркина, ссылок не даю, чтобы не пиарить СМИ врагов.
edvardd написав:Стало известно, что путин отправил на фронт (в штрафбат) начальника генштаба вс рф в.герасимова, чтобы он лично руководил наступлением российских войск на Изюмском направлении. Говорят, он уже прибыл на пункт управления войсками, расположенный в районе города Изюм
между ним и Патрушевым была конкуренция за любовь фюрера, поскольку Шойгу слился "по состоянию здоровья" тем не менее это топовая новость, спасибо.
все понимают что провал Изюмский операции - обеспечен? в руководстве РФ профессионалов нет (одни мечтатели Киев за 72 часа)
где-то читал обзор боевых действий от австрийского военного аналитика. Он, к сожалению, не так оптимистичен по поводу Изюмского направления, и ещё по паре других
И как это русня внезапно в 33км в тылу за ореховым оказалась?
Читаем Ореховский паблик за сегодня
27 квітня загарбники вели обстріли по населених пунктах із застосуванням літака Су-34, вертольота Ка-52, танку, реактивної системи залпового вогню «Град», ствольної артилерії, 120 мм мінометів та крупнокаліберних кулеметів за наступними напрямками: Оріхів, Новоданилівка, Кам’янське, Гуляйпільське, Ольгівське, Новосілка, Новопіль, Зелене Поле, Новоандріївка, Шевченко, Новомиколаївка, Успенівка, Времівка, Павлівка, Гуляйполе.
В м. Оріхів російськими злочинцями були проведені артобстріли, в результаті чого пошкоджені будівлі магазинів «Забудовник», «Земледар», «Агросервіс», на території ринку зруйновано всі кіоски та м’ясний павільйон.
Короче эксперд тырит инфу у сепаров, не проверяя. Я сам вчера не на ту трудолюбовку повелся.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 28 кві, 2022 12:11, всього редагувалось 5 разів.
edvardd написав:Российское руководство ведет активные переговоры с талибами. Российская сторона предложила афганскому руководству один миллиард долларов США за отказ от планов вторжения в Таджикистан. Но талибы, увидев перспективу быстрого обогащения, потребовали пятнадцать миллиардов долларов. Сейчас торги продолжаются и все идёт к тому, что компромиссная сумма всё таки будет определена в ближайшее время, других вариантов у российского руководства практически нет.
Когда США уходили из Афганистана, а всякие Вкладчики радостно повизгивали, мол, США бросили Афганистан, бросят и Украину. Я тогда писал, что хоть США и уходят позорно, зато Талибан станет проблемой РФ, а не США