По ситуации на Донецком фронте (по остальным фронтам у меня сейчас нет никаких сведений):



Район южнее Изюма:

продолжаются ожесточенные бои по всему периметру российского плацдарма. Везде есть тактические продвижения. По поступающим данным наиболее ожесточенные бои идут на правом фланге - в районе поселка Великая Камышеваха (и, возможно, непосредственно в поселке), а также "на острие" наступления - в центре плацдарма - в районе (возможно - и на территории) села Новая Дмитровка. После взятия указанного н.п. наши войска подойдут непосредственно к трассе Барвенково-Славянск и создадут угрозу ее перехвата (что будет непросто, так как населенные пункты на этой трассе сливаются в почти непрерывную агломерацию).

Следует отметить, что бои носят непрерывный "вязкий" характер. У противника достаточно живой силы, чтобы - не смотря на удлинение линии фронта на данном участке - нигде не позволять российским войскам совершить глубокие прорывы.

Одновременно противник продолжает оттягивать свои силы с еще сохраняющегося у него плацдарма на левом берегу Северского Донца - из района Лиман-Ямполь и Северодонецкого выступа, оставляя наиболее выдвинутые на восток позиции между Северодонецком и Попасной (в которой продолжались ожесточенные бои).

Предполагается, что противник вскоре (сегодня-завтра) оставит Лиман и выведет свои войска на усиление флангов группировки - под Барвенково и Славянск.

Помешать этому и окружить части противника ВС РФ и ВС ДНР оказались не в состоянии.

В целом - противник обороняется грамотно, упорно, владеет обстановкой и своими войсками. Никакой паники в рядах ВСУ не наблюдается. Совершенно ясно, что ставка командования сделана на ВЫИГРЫШ ВРЕМЕНИ И НАНЕСЕНИЕ УДАРНЫМ ЧАСТЯМ ВС РФ (ВС ЛДНР) МАКСИМАЛЬНЫХ ПОТЕРЬ - за счет неторопливой сдачи территории.

Впереди у российских войск на этом направлении - огромная и заранее подготовленная к длительной обороне Славянско-Краматорская агломерация. Ее ВСУ совершенно точно сдавать не будут до последней возможности - обороняя, если понадобится, в качестве "осажденной крепости". (В данной связи очень большое значение имеет судьба остатков гарнизона Мариуполя - они не должны быть освобождены или интернированы ни в коем случае - иначе гарнизон Славянска-Краматорска будет обороняться столь-же долго и упорно, если не дольше и упорнее). Впрочем, эту "крепость" еще надо будет окружить, что очень непросто сделать имеющимися ограниченными силами и такими низкими темпами - при которых противник свободно отводит свои части и заранее готовит новые узлы обороны.



На юге - в районе Гуляй-Поля и Орехова - ситуация без существенных изменений. "Южная часть клещей" забуксовала.



На центральном участке - под Донецком - ситуация в целом без изменений. На большинстве участков - затишье, бои идут только в районе севернее Авдеевки, где у ВС ДНР есть незначительные тактические успехи.



Общий вывод, к сожалению, безрадостный: не ставшее неожиданным наступление российской группировки на охват и окружение Донецкой группировки ВСУ - встретило ожесточенное сопротивление и уже практически точно к полному окружению и разгрому врага не приведет.(если вдруг "с небес не свалятся" 2-3 дополнительных танковых корпуса, чтобы резко прорвать фронт и соединиться глубоко в тылу ВСУ). "Канны" точно не получились.

В лучшем случае - противник в течение многих недель и даже - не исключено - нескольких месяцев будет медленно и с большими потерями (взаимными, конечно) "выдавливаться" с Донбасса. Что позволит ему без особой спешки к лету создать, обучить и массированно ввести в бой на любом выбранном участке стратегические резервы. А также - раздавить Приднестровье, собрав для этого достаточные силы и не рискуя за время проведения операции разгромом под Донецком.