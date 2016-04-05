И как это русня внезапно в 33км в тылу за ореховым оказалась?
Читаем Ореховский паблик за сегодня
27 квітня загарбники вели обстріли по населених пунктах із застосуванням літака Су-34, вертольота Ка-52, танку, реактивної системи залпового вогню «Град», ствольної артилерії, 120 мм мінометів та крупнокаліберних кулеметів за наступними напрямками: Оріхів, Новоданилівка, Кам’янське, Гуляйпільське, Ольгівське, Новосілка, Новопіль, Зелене Поле, Новоандріївка, Шевченко, Новомиколаївка, Успенівка, Времівка, Павлівка, Гуляйполе.
В м. Оріхів російськими злочинцями були проведені артобстріли, в результаті чого пошкоджені будівлі магазинів «Забудовник», «Земледар», «Агросервіс», на території ринку зруйновано всі кіоски та м’ясний павільйон.
Короче эксперд тырит инфу у сепаров, не проверяя. Я сам вчера не на ту трудолюбовку повелся.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 28 кві, 2022 12:11, всього редагувалось 5 разів.
edvardd написав:Российское руководство ведет активные переговоры с талибами. Российская сторона предложила афганскому руководству один миллиард долларов США за отказ от планов вторжения в Таджикистан. Но талибы, увидев перспективу быстрого обогащения, потребовали пятнадцать миллиардов долларов. Сейчас торги продолжаются и все идёт к тому, что компромиссная сумма всё таки будет определена в ближайшее время, других вариантов у российского руководства практически нет.
Когда США уходили из Афганистана, а всякие Вкладчики радостно повизгивали, мол, США бросили Афганистан, бросят и Украину. Я тогда писал, что хоть США и уходят позорно, зато Талибан станет проблемой РФ, а не США
vitaliian написав:[b] Короче эксперд тырит инфу у сепаров, не проверяя. Я сам вчера не на ту трудолюбовку повелся.
Вот оно чё. Я думал Томас Купер независимый военный аналитик... Много на сегодня противоречивой информации. Меня смущает, что про этот "котел" начинают писать уже американские эксперты (на сколько они американские поручиться не могу) Думаю прикидывают и такой вариант развития событий. .
Возможны 2 варианта развития событий со стороны армии РФ.
Американские военные эксперты предоставили карту возможных вариантов «большого» и «малого» котла для ВСУ на Донбассе:
▪️1 вариант "Решительный: орки попытаются наступить на Днепр с северо-востока и с юга. Параллельно им нужно будет зафиксировать украинские силы в Луганске и Донецке. Конечная цель: захватить всю территорию Украины к востоку от Днепра и уничтожить украинские силы в рамках ООС на востоке.
▪️2 вариант "Минималистичный": попытка сковать ВСУ атаками в Донецке и Луганске и дать россиянам контроль над территорией к востоку от линии от Изюма до Мариуполя. Конечная цель: админграницы Донецкой и Луганской областей..
edvardd написав:⚡️Сегодня в Акимовке под Мелитополем взорвали железнодорожный мост, по которому оккупанты доставляли оружие и топливо из Крыма, — СМИ Сообщается, что у орков началась паника. Мост был оцеплен. Российские военные пристально досматривают все машины, проверяют всех велосипедистов, пешеходов. Ждём официального подтверждения информации.