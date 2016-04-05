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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 885886887888
Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 12:02

lel Раша пропаганда на в переводе на мову.

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И как это русня внезапно в 33км в тылу за ореховым оказалась?

Читаем Ореховский паблик за сегодня
27 квітня загарбники вели обстріли по населених пунктах із застосуванням літака Су-34, вертольота Ка-52, танку, реактивної системи залпового вогню «Град», ствольної артилерії, 120 мм мінометів та крупнокаліберних кулеметів за наступними напрямками:
Оріхів, Новоданилівка, Кам’янське, Гуляйпільське, Ольгівське, Новосілка, Новопіль, Зелене Поле, Новоандріївка, Шевченко, Новомиколаївка, Успенівка, Времівка, Павлівка, Гуляйполе.

В м. Оріхів російськими злочинцями були проведені артобстріли, в результаті чого пошкоджені будівлі магазинів «Забудовник», «Земледар», «Агросервіс», на території ринку зруйновано всі кіоски та м’ясний павільйон.


Короче эксперд тырит инфу у сепаров, не проверяя. Я сам вчера не на ту трудолюбовку повелся.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 28 кві, 2022 12:11, всього редагувалось 5 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 12:07

  edvardd написав:Российское руководство ведет активные переговоры с талибами. Российская сторона предложила афганскому руководству один миллиард долларов США за отказ от планов вторжения в Таджикистан. Но талибы, увидев перспективу быстрого обогащения, потребовали пятнадцать миллиардов долларов. Сейчас торги продолжаются и все идёт к тому, что компромиссная сумма всё таки будет определена в ближайшее время, других вариантов у российского руководства практически нет.

Когда США уходили из Афганистана, а всякие радостно повизгивали, мол, США бросили Афганистан, бросят и Украину.
Я тогда писал, что хоть США и уходят позорно, зато Талибан станет проблемой РФ, а не США
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 13:18

  vitaliian написав:[b]
Короче эксперд тырит инфу у сепаров, не проверяя. Я сам вчера не на ту трудолюбовку повелся.

Вот оно чё. Я думал Томас Купер независимый военный аналитик... Много на сегодня противоречивой информации. Меня смущает, что про этот "котел" начинают писать уже американские эксперты (на сколько они американские поручиться не могу) Думаю прикидывают и такой вариант развития событий.
.
Возможны 2 варианта развития событий со стороны армии РФ.

Американские военные эксперты предоставили карту возможных вариантов «большого» и «малого» котла для ВСУ на Донбассе:

▪️1 вариант "Решительный: орки попытаются наступить на Днепр с северо-востока и с юга. Параллельно им нужно будет зафиксировать украинские силы в Луганске и Донецке. Конечная цель: захватить всю территорию Украины к востоку от Днепра и уничтожить украинские силы в рамках ООС на востоке.

▪️2 вариант "Минималистичный": попытка сковать ВСУ атаками в Донецке и Луганске и дать россиянам контроль над территорией к востоку от линии от Изюма до Мариуполя. Конечная цель: админграницы Донецкой и Луганской областей..
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 13:50

  edvardd написав:⚡️Сегодня в Акимовке под Мелитополем взорвали железнодорожный мост, по которому оккупанты доставляли оружие и топливо из Крыма, — СМИ
Сообщается, что у орков началась паника. Мост был оцеплен. Российские военные пристально досматривают все машины, проверяют всех велосипедистов, пешеходов.
Ждём официального подтверждения информации.

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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 13:53

  hume написав:Меня смущает, что про этот "котел" начинают писать уже американские эксперты
математически котел возможен при соотношении сторон 3:1 и более (лучше 5:1). А если соотношение +/- одинаковое это не котел а игра в прятки/догонялки.
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 13:57

Русня уже решила за Румынию оттяпать кусок Закарпатья

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«Эти же «профессионалы» утверждали, что Зеленский бежал в Польшу, а потом получил британское гражданство. Впрочем, мёртвым пожар не страшен. Правда, РФ заинтересована в том, чтобы спровоцировать ввод польских войск в Западную Украину – это создало бы повод для тактического ядерного удара. Мысль о котором, судя по всему, вызревает и созревает в голове В.В. Путина», – пишет Станислав Белковский.

Так эксперт прокомментировал заявление Службы внешней разведки рф о наличии планов у Польши ввести войска на свои «исторические владения» на Украине.
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 15:03

Из вражеских каналов

Сегодняшние заявления Службы внешней разведки РФ:

🔹Польша обсуждает с администрацией США предстоящую акцию по «воссоединению» с Западной Украиной.

🔹Акция Польши на Западной Украине, по предварительным договоренностям с США, будет проходить без мандата НАТО, но с участием «желающих стран».

🔹«Миротворческий контингент» Польши планируется разместить в тех частях Украины, где угроза непосредственного столкновения с ВС России минимальна.

🔹Польские спецслужбы ищут «договороспособных» представителей элиты Украины для формирования ориентированного на Варшаву противовеса националистам.

Минобороны Польши объявило о том, что в связи с военными учениями с 1 мая и до конца месяца будет интенсивное движение колонн с техникой в 8 воеводствах.

🔹По расчетам Варшавы, закрепление польских военных на западе Украины с высокой степенью вероятности приведет к расколу страны.

Хоть что то новое придумали. ЕС стоит в очереди чтобы урвать кусочек Украины. Всей Украины, как мы хотим, ей много.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 28 кві, 2022 15:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 15:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Хоть что то новое придумали. ЕС стоит в очереди чтобы урвать кусочек Украины.

Я ці байки про поляків-румунів-угорців ще вісім років тому чув)
nighthawk5
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