Китай 🇨🇳 активизирует военное сотрудничество с Ираном
На фоне происходящего в Европе как-то ушел в тень Иран, с его ядерной сделкой, санкциями, развитием ракетного вооружения и противостоянием с Израилем. Китайцы решили это исправить, и прошедший визит в Тегеран министра обороны Китай Вэй Фэнхэ должен открыть новую страницу в отношениях Китая и Ирана, особенно в военно-техническом сотрудничестве.
Высокого гостя из Поднебесной встречал сам президент Ирана Ибрахим Раиси, хотя вроде как по статусу китайский министр обороны пониже будет. Говорили о многом, но главное – о политике и расширении военных контактов. Товарищ Вэй Фэнхэ заверил иранцев в полной поддержке со стороны Китая и готовности сотрудничать в интересах поддержания регионального и международного мира и стабильности. Из практических моментов – усиление практического сотрудничества в военной сфере, расширение обменов между видами и родами войск, активизация совместных учений и тренировок, взаимопомощь в обучении военнослужащих и много другого занимательного, что вряд ли порадует оппонентов Тегерана.
Вообще Иран органично вписался в тройку с Россией и Китаем: тут и учения, и участие в Армейских играх, и самое главное – вопрос модернизации иранских вооруженных сил. Оружейное эмбарго в отношении Ирана истекло еще в октябре 2020 года, а Москва и Пекином считались основными потенциальными продавцами оружия для Тегерана. Но России пока не до этого, так что вряд ли стоит сомневаться, что китайцы охотно помогут иранским коллегам, а заодно расширят географию и объемы экспорта оборонной продукции.
На самом деле ни Китаю ни Ирану РФ не нужна, могли бы и трехстороннюю встречу заколбасить, новой звезде Патрушеву чешется куда то съездить, подчеркнуть статус.
Контакты с Ираном "за спиной РФ" говорят что в ядерной сделке Пекин перехватил инициативу и посредником между будет теперь он.
Усиливать оружием Иран Китай тоже не намерен, разве что какой-то металлолом отдаст.
"Несмотря на санкции и резкое ограничение объемов продажи энергоносителей, Россия за время войны почти вдвое увеличила свои доходы, получаемые за ископаемые виды топлива. Об этом сообщает британская газета "Гардиан", ссылаясь на анализ финского "Центра исследований энергетики и чистого воздуха" (CREA)." https://www.9tv.co.il/item/44620