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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 886887888889
Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 17:34

Китай 🇨🇳 активизирует военное сотрудничество с Ираном

На фоне происходящего в Европе как-то ушел в тень Иран, с его ядерной сделкой, санкциями, развитием ракетного вооружения и противостоянием с Израилем. Китайцы решили это исправить, и прошедший визит в Тегеран министра обороны Китай Вэй Фэнхэ должен открыть новую страницу в отношениях Китая и Ирана, особенно в военно-техническом сотрудничестве.

Высокого гостя из Поднебесной встречал сам президент Ирана Ибрахим Раиси, хотя вроде как по статусу китайский министр обороны пониже будет. Говорили о многом, но главное – о политике и расширении военных контактов. Товарищ Вэй Фэнхэ заверил иранцев в полной поддержке со стороны Китая и готовности сотрудничать в интересах поддержания регионального и международного мира и стабильности. Из практических моментов – усиление практического сотрудничества в военной сфере, расширение обменов между видами и родами войск, активизация совместных учений и тренировок, взаимопомощь в обучении военнослужащих и много другого занимательного, что вряд ли порадует оппонентов Тегерана.

Вообще Иран органично вписался в тройку с Россией и Китаем: тут и учения, и участие в Армейских играх, и самое главное – вопрос модернизации иранских вооруженных сил. Оружейное эмбарго в отношении Ирана истекло еще в октябре 2020 года, а Москва и Пекином считались основными потенциальными продавцами оружия для Тегерана. Но России пока не до этого, так что вряд ли стоит сомневаться, что китайцы охотно помогут иранским коллегам, а заодно расширят географию и объемы экспорта оборонной продукции.


На самом деле ни Китаю ни Ирану РФ не нужна, могли бы и трехстороннюю встречу заколбасить, новой звезде Патрушеву чешется куда то съездить, подчеркнуть статус.

Контакты с Ираном "за спиной РФ" говорят что в ядерной сделке Пекин перехватил инициативу и посредником между будет теперь он.

Усиливать оружием Иран Китай тоже не намерен, разве что какой-то металлолом отдаст.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 18:06

Вот вам и "БЕЗПРЕЦЕДЕНТНЫЕ" санкции ЕС

"Несмотря на санкции и резкое ограничение объемов продажи энергоносителей, Россия за время войны почти вдвое увеличила свои доходы, получаемые за ископаемые виды топлива. Об этом сообщает британская газета "Гардиан", ссылаясь на анализ финского "Центра исследований энергетики и чистого воздуха" (CREA)."
https://www.9tv.co.il/item/44620
roberto dark
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 18:12

Предвыборное шоу о. ляшко

vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 18:20

  vitaliian написав:https://vimeo.com/704209184

Пока в Украине СБУ будет ездить на таких лексусах за сотни тысяч $, в этой стране будет всегда бедность, корупция власти и судопроизвозводства, предатели и как итог полномасштабная война.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 18:32

  roberto dark написав:
  vitaliian написав:https://vimeo.com/704209184

Пока в Украине СБУ будет ездить на таких лексусах за сотни тысяч $, в этой стране будет всегда бедность, корупция власти и судопроизвозводства, предатели и как итог полномасштабная война.

Пока в Украине будут пиарится, даже во время войны, такие, как Ляшко, то всегда будет бедность и далее по списку

Где же это хрен с вилами раньше был ? В какой щели сидел ?
А сейчас вылезло и гневится

А ещё проблема Украины, что такие, как вы, обращаете внимание на авто СБУ, а не осуждаете этого поца Ляшко
pesikot
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