Китай 🇨🇳 активизирует военное сотрудничество с Ираном



На фоне происходящего в Европе как-то ушел в тень Иран, с его ядерной сделкой, санкциями, развитием ракетного вооружения и противостоянием с Израилем. Китайцы решили это исправить, и прошедший визит в Тегеран министра обороны Китай Вэй Фэнхэ должен открыть новую страницу в отношениях Китая и Ирана, особенно в военно-техническом сотрудничестве.



Высокого гостя из Поднебесной встречал сам президент Ирана Ибрахим Раиси, хотя вроде как по статусу китайский министр обороны пониже будет. Говорили о многом, но главное – о политике и расширении военных контактов. Товарищ Вэй Фэнхэ заверил иранцев в полной поддержке со стороны Китая и готовности сотрудничать в интересах поддержания регионального и международного мира и стабильности. Из практических моментов – усиление практического сотрудничества в военной сфере, расширение обменов между видами и родами войск, активизация совместных учений и тренировок, взаимопомощь в обучении военнослужащих и много другого занимательного, что вряд ли порадует оппонентов Тегерана.



Вообще Иран органично вписался в тройку с Россией и Китаем: тут и учения, и участие в Армейских играх, и самое главное – вопрос модернизации иранских вооруженных сил. Оружейное эмбарго в отношении Ирана истекло еще в октябре 2020 года, а Москва и Пекином считались основными потенциальными продавцами оружия для Тегерана. Но России пока не до этого, так что вряд ли стоит сомневаться, что китайцы охотно помогут иранским коллегам, а заодно расширят географию и объемы экспорта оборонной продукции.