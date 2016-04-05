Сьогодні провела 2 години біля одного з військоматів. Черга велика,поза чергою пускають лише тих, хто прийшов "з речами на відправку". Протягом 2 годин таких було багато, цифру навмисно не називаю, можу додати, що на вигляд вони 30-50 років, хто з рюкзаком, хто із спортивною сумкою, вдягнені теж по-різному (не всі у військовій формі). Абсолютно всі прийшли самостійно, впевненими кроками, нікого силоміць не привозили, у всіх однакова рішучість на обличчі. Приємно було дивитись, розуміючи, що ТАК САМО відбувається і в інших військоматах і це підсилює впевненість у нашому майбутньому.
Ukrainian написав:pesikot А «при том» «російськомовний» форумчанин що ЗСУ в переважній більшості їздить на 40 річних радянських ГАЗ-66, ЗІЛ-131 та Уралах. А СБУ в той час їздить на броньованих лексусах.
Ляшко ж вам сказав, що сбушники спішили з мигалками на спецзавдання в баню із шльондрами, які мали їм розповісти ХТО ЗЛИВ ХЕРСОН.
Ukrainian написав:pesikot А «при том» «російськомовний» форумчанин що ЗСУ в переважній більшості їздить на 40 річних радянських ГАЗ-66, ЗІЛ-131 та Уралах. А СБУ в той час їздить на броньованих лексусах.
А ты определил, что Лексус бронированый ? Из Канады ?
Ты канадский люмпен. Сидит и мнение имеет Над ним не летают снаряды, его соседские дома не обстреливают Сидит на пособии и Ляшка рекламирует
fler написав:Сьогодні провела 2 години біля одного з військоматів. Черга велика,поза чергою пускають лише тих, хто прийшов "з речами на відправку". Протягом 2 годин таких було багато, цифру навмисно не називаю, можу додати, що на вигляд вони 30-50 років, хто з рюкзаком, хто із спортивною сумкою, вдягнені теж по-різному (не всі у військовій формі). Абсолютно всі прийшли самостійно, впевненими кроками, нікого силоміць не привозили, у всіх однакова рішучість на обличчі. Приємно було дивитись, розуміючи, що ТАК САМО відбувається і в інших військоматах і це підсилює впевненість у нашому майбутньому.
Дякую за таку інфо з перших вуст. Слава кожному бійцю-захиснику !
Ukrainian написав:pesikot А «при том» «російськомовний» форумчанин що ЗСУ в переважній більшості їздить на 40 річних радянських ГАЗ-66, ЗІЛ-131 та Уралах. А СБУ в той час їздить на броньованих лексусах.
Ляшко ж вам сказав, що сбушники спішили з мигалками на спецзавдання в баню із шльондрами, які мали їм розповісти ХТО ЗЛИВ ХЕРСОН.
"При цьому звертаємо окрему увагу на неприпустимість дій екснародного депутата, котрий усіляко намагався спровокувати військовослужбовців. Водночас ми можемо погодитися із колишнім парламентарем у тому, що після 24 лютого країна дійсно змінилася. Тож не слід під час війни перетворювати дорожньо-транспорту пригоду на шоу", - заявили в Службі безпеки України.
Кличко:Уточнення по Шевченківському району. Влучання в нижні поверхи житлового будинку. Рятувальники і медики працюють на місці. Обстежують і будинки поруч, виводять людей. Наразі госпіталізували трьох постраждалих.