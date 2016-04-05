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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 887888889890>
Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 20:06

pesikot
А «при том» «російськомовний» форумчанин що ЗСУ в переважній більшості їздить на 40 річних радянських ГАЗ-66, ЗІЛ-131 та Уралах. А СБУ в той час їздить на броньованих лексусах.
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 20:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ВО время визита генсека ООН в Киев, по Киеву был нанесён ракетный удар...Однако гении дипломатии.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 20:14

Сьогодні провела 2 години біля одного з військоматів. Черга велика,поза чергою пускають лише тих, хто прийшов "з речами на відправку". Протягом 2 годин таких було багато, цифру навмисно не називаю, можу додати, що на вигляд вони 30-50 років, хто з рюкзаком, хто із спортивною сумкою, вдягнені теж по-різному (не всі у військовій формі). Абсолютно всі прийшли самостійно, впевненими кроками, нікого силоміць не привозили, у всіх однакова рішучість на обличчі. Приємно було дивитись, розуміючи, що ТАК САМО відбувається і в інших військоматах і це підсилює впевненість у нашому майбутньому.
fler
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 20:18

  Ukrainian написав:pesikot
А «при том» «російськомовний» форумчанин що ЗСУ в переважній більшості їздить на 40 річних радянських ГАЗ-66, ЗІЛ-131 та Уралах. А СБУ в той час їздить на броньованих лексусах.

Ляшко ж вам сказав, що сбушники спішили з мигалками на спецзавдання в баню із шльондрами, які мали їм розповісти ХТО ЗЛИВ ХЕРСОН.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 20:23

Фастов час назад

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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 20:34

  Ukrainian написав:pesikot
А «при том» «російськомовний» форумчанин що ЗСУ в переважній більшості їздить на 40 річних радянських ГАЗ-66, ЗІЛ-131 та Уралах. А СБУ в той час їздить на броньованих лексусах.

А ты определил, что Лексус бронированый ?
Из Канады ?

Ты канадский люмпен. Сидит и мнение имеет
Над ним не летают снаряды, его соседские дома не обстреливают
Сидит на пособии и Ляшка рекламирует

Да пошёл ты в жопу.
Сиди в Канаде и не отсвечивай
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 20:34

  alex_dvornichenko написав:ВО время визита генсека ООН в Киев, по Киеву был нанесён ракетный удар...Однако гении дипломатии.

хуйло просто смачно плює в обличчя світовому співтовариству !
Може, нарешті, "нєйтральниє і колеблюющієся" країни , врешті , зрозуміють, що далі терпіти державу-терориста більше не можна ...
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 20:37

  fler написав:Сьогодні провела 2 години біля одного з військоматів. Черга велика,поза чергою пускають лише тих, хто прийшов "з речами на відправку". Протягом 2 годин таких було багато, цифру навмисно не називаю, можу додати, що на вигляд вони 30-50 років, хто з рюкзаком, хто із спортивною сумкою, вдягнені теж по-різному (не всі у військовій формі). Абсолютно всі прийшли самостійно, впевненими кроками, нікого силоміць не привозили, у всіх однакова рішучість на обличчі. Приємно було дивитись, розуміючи, що ТАК САМО відбувається і в інших військоматах і це підсилює впевненість у нашому майбутньому.

Дякую за таку інфо з перших вуст. Слава кожному бійцю-захиснику !
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 20:43

  roberto dark написав:
  Ukrainian написав:pesikot
А «при том» «російськомовний» форумчанин що ЗСУ в переважній більшості їздить на 40 річних радянських ГАЗ-66, ЗІЛ-131 та Уралах. А СБУ в той час їздить на броньованих лексусах.

Ляшко ж вам сказав, що сбушники спішили з мигалками на спецзавдання в баню із шльондрами, які мали їм розповісти ХТО ЗЛИВ ХЕРСОН.

Він ім завадив провести спецоперацію, в центрі Києва.
https://espreso.tv/biki-na-bronovanikh- ... rakh-video
"При цьому звертаємо окрему увагу на неприпустимість дій екснародного депутата, котрий усіляко намагався спровокувати військовослужбовців. Водночас ми можемо погодитися із колишнім парламентарем у тому, що після 24 лютого країна дійсно змінилася. Тож не слід під час війни перетворювати дорожньо-транспорту пригоду на шоу", - заявили в Службі безпеки України.
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 20:45

Кличко:Уточнення по Шевченківському району. Влучання в нижні поверхи житлового будинку. Рятувальники і медики працюють на місці. Обстежують і будинки поруч, виводять людей. Наразі госпіталізували трьох постраждалих.
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