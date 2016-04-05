пробел перед prorok убрать
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Додано: Чет 28 кві, 2022 20:48
странно, а по базару так не скажешь...
Цена зерновых в апреле в Украине на треть ниже довоенной и не превышает себестоимости урожая 2021 года. А мясо – вдвое дешевле, чем было в январе-феврале.
пробел перед prorok убрать
Востаннє редагувалось edvardd в Чет 28 кві, 2022 20:49, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 28 кві, 2022 20:48
Re: Напад росії і білорусі на Україну
А як ти зі Львова чи куди ти там втік з Чернігова визначив моє місце знаходження?
Кумедні російськомовні порохоботи.
Як вдалося з'ясувати OBOZREVATEL, за кермом іншого авто був Сергій Дука – заступник начальника Головного управління "Д" Служби безпеки України. Він використовує броньований Lexus LX450.
Примітно, що на броньованому авто виявився підставний номерний знак. Викликає запитання і використання Дукою мигалок. Подібні дії мають бути санкціоновані, особливо в умовах війни. Просимо СБУ офіційно прояснити ці питання.
Додано: Чет 28 кві, 2022 21:02
Re: Напад росії і білорусі на Україну
перейдем на более профильную ветку
что за рашенская хрень???
воюем мы жизнью наших солдат за право жить в цивилизованной стране, а не в оркостане. что здесь непонятного???
Додано: Чет 28 кві, 2022 21:05
Ukrainian, ти "дєбіл"? Чи прикидаєшься ?
С каких это пор, для тебя формат звуков, исходящих изо рта стал признаком национальной принадлежности и тем более национальной самоидентификации ?!
Уточню вопрос - ты дебил или просто ох..ел?
Can you explain me please when exactly the language spoken by people living in your country was classified by you as an attribute/symptom/label of belonging to the ФСБ?
Are you an idiot, sir ?
З повагою,
С уважением,
Best regards (in case only you are not idiot, of course)
А може ти просто окупанська сволото? та лише воду ото тут коломутишь..
Айну скажи паляниця, курво!
Додано: Чет 28 кві, 2022 21:12
А шо ця падлюка з Канади по кнопках давить ?
Я гадав що він десь хочаб зі сходу "савЄцький" сіндром з себе виригує тут..
Шкода, шкода.. Ніби й пан з поважною графою "Nationality", а таке меле, аж соромно перед отима канадцями.. та й українською діспорою у файній країні Канада теж. Соромно.
Додано: Чет 28 кві, 2022 21:15
Додано: Чет 28 кві, 2022 21:20
Ukrainian
Ты, падла, не понял
Сейчас война идёт и тебе будут говорить то, что есть
Время реверансов закончилось, ушлёпок
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