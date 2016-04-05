RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 887888889890
Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 20:48

странно, а по базару так не скажешь...

Цена зерновых в апреле в Украине на треть ниже довоенной и не превышает себестоимости урожая 2021 года. А мясо – вдвое дешевле, чем было в январе-феврале.
https://www.economics- prorok.com/2022/04/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%8b-%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d1%83%d0%bf%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%82%d1%8c-%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b5%d1%80.html

пробел перед prorok убрать
Востаннє редагувалось edvardd в Чет 28 кві, 2022 20:49, всього редагувалось 1 раз.
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7212
З нами з: 20.11.08
Подякував: 126 раз.
Подякували: 1865 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 20:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:А ты определил, что Лексус бронированый ?

А як ти зі Львова чи куди ти там втік з Чернігова визначив моє місце знаходження? :lol:
Кумедні російськомовні порохоботи. :lol:

Як вдалося з'ясувати OBOZREVATEL, за кермом іншого авто був Сергій Дука – заступник начальника Головного управління "Д" Служби безпеки України. Він використовує броньований Lexus LX450.
Примітно, що на броньованому авто виявився підставний номерний знак. Викликає запитання і використання Дукою мигалок. Подібні дії мають бути санкціоновані, особливо в умовах війни. Просимо СБУ офіційно прояснити ці питання.
https://news.obozrevatel.com/ukr/kiyany ... shnika.htm
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10832
З нами з: 18.06.08
Подякував: 45 раз.
Подякували: 764 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 21:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  helter написав:
  Shaman написав:нам очень повезло, что так происходит.
надо радоваться тому, что идет такая накачка, а не ерничать ;)

Чтобы радоваться, нужно абсолютно не понимать, кто воюет чьими жизнями за чьи интересы.
Деньги всегда можно напечатать.

перейдем на более профильную ветку

что за рашенская хрень???

воюем мы жизнью наших солдат за право жить в цивилизованной стране, а не в оркостане. что здесь непонятного???
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1876
З нами з: 29.09.19
Подякував: 310 раз.
Подякували: 646 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 21:05

  Ukrainian написав: І ще чому офіцери СБУ російськомовні ( на восьмому році війни з Росією; вони офіцери СБУ чи ФСБ?) а їх водії Україно мовні? Аналогія «господа та холопи» так і проситься.



Ukrainian, ти "дєбіл"? Чи прикидаєшься ?

С каких это пор, для тебя формат звуков, исходящих изо рта стал признаком национальной принадлежности и тем более национальной самоидентификации ?!
Уточню вопрос - ты дебил или просто ох..ел?

Can you explain me please when exactly the language spoken by people living in your country was classified by you as an attribute/symptom/label of belonging to the ФСБ?
Are you an idiot, sir ?

З повагою,
С уважением,
Best regards (in case only you are not idiot, of course)

А може ти просто окупанська сволото? та лише воду ото тут коломутишь..
Айну скажи паляниця, курво!
Amat
 
Повідомлень: 2082
З нами з: 21.12.11
Подякував: 97 раз.
Подякували: 609 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 21:12

  pesikot написав:
  Ukrainian написав:pesikot
А «при том» «російськомовний» форумчанин що ЗСУ в переважній більшості їздить на 40 річних радянських ГАЗ-66, ЗІЛ-131 та Уралах. А СБУ в той час їздить на броньованих лексусах.

А ты определил, что Лексус бронированый ?
Из Канады ?

Ты канадский люмпен. Сидит и мнение имеет
Над ним не летают снаряды, его соседские дома не обстреливают
Сидит на пособии и Ляшка рекламирует

Да пошёл ты в жопу.
Сиди в Канаде и не отсвечивай



А шо ця падлюка з Канади по кнопках давить ?
Я гадав що він десь хочаб зі сходу "савЄцький" сіндром з себе виригує тут..
Шкода, шкода.. Ніби й пан з поважною графою "Nationality", а таке меле, аж соромно перед отима канадцями.. та й українською діспорою у файній країні Канада теж. Соромно.
Amat
 
Повідомлень: 2082
З нами з: 21.12.11
Подякував: 97 раз.
Подякували: 609 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 21:15

  Ukrainian написав:
  pesikot написав:А ты определил, что Лексус бронированый ?

А як ти зі Львова чи куди ти там втік з Чернігова визначив моє місце знаходження? :lol:

То, что ты из Канады - понятно, ты сам об этом говорил
Но то, что ты это отрицаешь, понятно, что ты - идиот
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6666
З нами з: 31.08.09
Подякував: 473 раз.
Подякували: 1201 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 21:20

Ukrainian
Ты, падла, не понял
Сейчас война идёт и тебе будут говорить то, что есть

Время реверансов закончилось, ушлёпок
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6666
З нами з: 31.08.09
Подякував: 473 раз.
Подякували: 1201 раз.
 
Профіль
2
2
  #<1 ... 887888889890
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 94106
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 450544
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 2849
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (686)
28.04.2022 22:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.