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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 886887888889
Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 20:23

Фастов час назад

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 20:34

  alex_dvornichenko написав:ВО время визита генсека ООН в Киев, по Киеву был нанесён ракетный удар...Однако гении дипломатии.

хуйло просто смачно плює в обличчя світовому співтовариству !
Може, нарешті, "нєйтральниє і колеблюющієся" країни , врешті , зрозуміють, що далі терпіти державу-терориста більше не можна ...
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 20:37

  fler написав:Сьогодні провела 2 години біля одного з військоматів. Черга велика,поза чергою пускають лише тих, хто прийшов "з речами на відправку". Протягом 2 годин таких було багато, цифру навмисно не називаю, можу додати, що на вигляд вони 30-50 років, хто з рюкзаком, хто із спортивною сумкою, вдягнені теж по-різному (не всі у військовій формі). Абсолютно всі прийшли самостійно, впевненими кроками, нікого силоміць не привозили, у всіх однакова рішучість на обличчі. Приємно було дивитись, розуміючи, що ТАК САМО відбувається і в інших військоматах і це підсилює впевненість у нашому майбутньому.

Дякую за таку інфо з перших вуст. Слава кожному бійцю-захиснику !
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 20:45

Кличко:Уточнення по Шевченківському району. Влучання в нижні поверхи житлового будинку. Рятувальники і медики працюють на місці. Обстежують і будинки поруч, виводять людей. Наразі госпіталізували трьох постраждалих.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 20:48

странно, а по базару так не скажешь...

Цена зерновых в апреле в Украине на треть ниже довоенной и не превышает себестоимости урожая 2021 года. А мясо – вдвое дешевле, чем было в январе-феврале.
https://www.economics- prorok.com/2022/04/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%8b-%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d1%83%d0%bf%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%82%d1%8c-%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b5%d1%80.html

пробел перед prorok убрать
Востаннє редагувалось edvardd в Чет 28 кві, 2022 20:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 22:25

Чувак ехал в электричке


Как можно не матернуться в этой ситуации Я хз, у меня б каждое второе слово мат был б... Наверное.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 22:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В Запоріжжі вибухи
GALeon
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