fler написав:Сьогодні провела 2 години біля одного з військоматів. Черга велика,поза чергою пускають лише тих, хто прийшов "з речами на відправку". Протягом 2 годин таких було багато, цифру навмисно не називаю, можу додати, що на вигляд вони 30-50 років, хто з рюкзаком, хто із спортивною сумкою, вдягнені теж по-різному (не всі у військовій формі). Абсолютно всі прийшли самостійно, впевненими кроками, нікого силоміць не привозили, у всіх однакова рішучість на обличчі. Приємно було дивитись, розуміючи, що ТАК САМО відбувається і в інших військоматах і це підсилює впевненість у нашому майбутньому.
Дякую за таку інфо з перших вуст. Слава кожному бійцю-захиснику !
Кличко:Уточнення по Шевченківському району. Влучання в нижні поверхи житлового будинку. Рятувальники і медики працюють на місці. Обстежують і будинки поруч, виводять людей. Наразі госпіталізували трьох постраждалих.
Цена зерновых в апреле в Украине на треть ниже довоенной и не превышает себестоимости урожая 2021 года. А мясо – вдвое дешевле, чем было в январе-феврале. https://www.economics- prorok.com/2022/04/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%8b-%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d1%83%d0%bf%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%82%d1%8c-%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b5%d1%80.html
пробел перед prorok убрать
Востаннє редагувалось edvardd в Чет 28 кві, 2022 20:49, всього редагувалось 1 раз.