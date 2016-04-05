RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 886887888889
Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 20:23

Фастов час назад

Зображення
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12687
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1988 раз.
Подякували: 2838 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 20:34

  alex_dvornichenko написав:ВО время визита генсека ООН в Киев, по Киеву был нанесён ракетный удар...Однако гении дипломатии.

хуйло просто смачно плює в обличчя світовому співтовариству !
Може, нарешті, "нєйтральниє і колеблюющієся" країни , врешті , зрозуміють, що далі терпіти державу-терориста більше не можна ...
maxprofit
 
Повідомлень: 1149
З нами з: 19.11.08
Подякував: 1251 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 20:37

  fler написав:Сьогодні провела 2 години біля одного з військоматів. Черга велика,поза чергою пускають лише тих, хто прийшов "з речами на відправку". Протягом 2 годин таких було багато, цифру навмисно не називаю, можу додати, що на вигляд вони 30-50 років, хто з рюкзаком, хто із спортивною сумкою, вдягнені теж по-різному (не всі у військовій формі). Абсолютно всі прийшли самостійно, впевненими кроками, нікого силоміць не привозили, у всіх однакова рішучість на обличчі. Приємно було дивитись, розуміючи, що ТАК САМО відбувається і в інших військоматах і це підсилює впевненість у нашому майбутньому.

Дякую за таку інфо з перших вуст. Слава кожному бійцю-захиснику !
maxprofit
 
Повідомлень: 1149
З нами з: 19.11.08
Подякував: 1251 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 20:45

Кличко:Уточнення по Шевченківському району. Влучання в нижні поверхи житлового будинку. Рятувальники і медики працюють на місці. Обстежують і будинки поруч, виводять людей. Наразі госпіталізували трьох постраждалих.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12687
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1988 раз.
Подякували: 2838 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 20:48

странно, а по базару так не скажешь...

Цена зерновых в апреле в Украине на треть ниже довоенной и не превышает себестоимости урожая 2021 года. А мясо – вдвое дешевле, чем было в январе-феврале.
https://www.economics- prorok.com/2022/04/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%8b-%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d1%83%d0%bf%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%82%d1%8c-%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b5%d1%80.html

пробел перед prorok убрать
Востаннє редагувалось edvardd в Чет 28 кві, 2022 20:49, всього редагувалось 1 раз.
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7213
З нами з: 20.11.08
Подякував: 126 раз.
Подякували: 1865 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 22:25

Чувак ехал в электричке


Как можно не матернуться в этой ситуации Я хз, у меня б каждое второе слово мат был б... Наверное.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12687
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1988 раз.
Подякували: 2838 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 22:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В Запоріжжі вибухи
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 600
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 06:11

  vitaliian написав:Зображення


Для тех у кого нет времени следить за всем.
А Фастов то зачем бомбть ?
ЖД станция ?
Хомякоид
 
Повідомлень: 1779
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2056 раз.
Подякували: 272 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 06:27

Конгрес проголосував ленд ліз для України. Тепер на підпис до президента і через два місяці закон вступит в силу.
За час дії ленд-лізу союзники США отримали озброєння на суму $50 млрд за курсом 1941 року (еквівалентно $690 млрд у 2020-му році).
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10830
З нами з: 18.06.08
Подякував: 45 раз.
Подякували: 764 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 886887888889
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 94113
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 450569
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 2850
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Глобус (95)
29.04.2022 07:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.