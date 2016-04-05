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Додано: П'ят 29 кві, 2022 07:40
Экономика военного времени
Додано: П'ят 29 кві, 2022 07:51
Реальная квартира в ирпене
Додано: П'ят 29 кві, 2022 07:54
Додано: П'ят 29 кві, 2022 08:03
По програмі ленд-лізу, яку вчора затвердив Конгрес США, Україна найближчим часом отримає:
📌 танки третього покоління M1A2 Abrams
📌 бойові машини піхоти США M2A3 Bradley
📌 самохідні артилерійські установки M109A6 Paladin
📌 реактивні системи залпового вогню на колісному шасі HIMARS
📌універсальна пускова установка / РСЗВ M270 MLRS
📌пересувний норвезький ЗРК NASAMS 2
📌 ЗРК Patriot
📌 багатофункціональні легкі винищувачі 4-го покоління F-16 C/D
За аналогічною системою Штати пільгово постачали озброєння своїм союзникам під час Другої світової. Американські аналітики вважають, що відродження ленд-лізу має величезне історичне значення, адже подібна ініціатива надала значну допомогу у здобутті перемоги над нацистами у XX столітті.
Додано: П'ят 29 кві, 2022 08:08
Гуру маскировки
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