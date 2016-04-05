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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 887888889890
Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 07:40

Экономика военного времени

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vitaliian
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vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 07:51

Реальная квартира в ирпене

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vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 07:54

  vitaliian написав:Зображення

Нашу Украину не победить, потому что, всё в хозяйстве используется :)
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 08:03

По програмі ленд-лізу, яку вчора затвердив Конгрес США, Україна найближчим часом отримає:

📌 танки третього покоління M1A2 Abrams
📌 бойові машини піхоти США M2A3 Bradley
📌 самохідні артилерійські установки M109A6 Paladin
📌 реактивні системи залпового вогню на колісному шасі HIMARS
📌універсальна пускова установка / РСЗВ M270 MLRS
📌пересувний норвезький ЗРК NASAMS 2
📌 ЗРК Patriot
📌 багатофункціональні легкі винищувачі 4-го покоління F-16 C/D

За аналогічною системою Штати пільгово постачали озброєння своїм союзникам під час Другої світової. Американські аналітики вважають, що відродження ленд-лізу має величезне історичне значення, адже подібна ініціатива надала значну допомогу у здобутті перемоги над нацистами у XX столітті.

https://t.me/Tsaplienko/7281
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 08:08

Гуру маскировки

vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 08:21

Свято наближається!©

  vitaliian написав:По програмі ленд-лізу, яку вчора затвердив Конгрес США, Україна найближчим часом отримає:

📌 танки третього покоління M1A2 Abrams
📌 бойові машини піхоти США M2A3 Bradley
📌 самохідні артилерійські установки M109A6 Paladin
📌 реактивні системи залпового вогню на колісному шасі HIMARS
📌універсальна пускова установка / РСЗВ M270 MLRS
📌пересувний норвезький ЗРК NASAMS 2
📌 ЗРК Patriot
📌 багатофункціональні легкі винищувачі 4-го покоління F-16 C/D

За аналогічною системою Штати пільгово постачали озброєння своїм союзникам під час Другої світової. Американські аналітики вважають, що відродження ленд-лізу має величезне історичне значення, адже подібна ініціатива надала значну допомогу у здобутті перемоги над нацистами у XX столітті.

https://t.me/Tsaplienko/7281

Ну що ж... - почекаємо на Паладінів :roll:
Чеські снаряди ж дійшли за.... 1,5міс до Успіха. Надіюсь - Паладіни дійдуть тепер хоч за 2 тижні?
(а може то Успіх був довго в тилу і тому так? - хоч хто зна, чи це був тил, якщо бульбаші надумали б поперти до нас :roll: )

Хоч всі ми розуміємо, що лінія фронту велика...
Успіх
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  #<1 ... 887888889890
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