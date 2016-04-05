|
|
|
Додано: П'ят 29 кві, 2022 07:40
Экономика военного времени
Додано: П'ят 29 кві, 2022 07:51
Реальная квартира в ирпене
Додано: П'ят 29 кві, 2022 07:54
Додано: П'ят 29 кві, 2022 08:03
По програмі ленд-лізу, яку вчора затвердив Конгрес США, Україна найближчим часом отримає:
📌 танки третього покоління M1A2 Abrams
📌 бойові машини піхоти США M2A3 Bradley
📌 самохідні артилерійські установки M109A6 Paladin
📌 реактивні системи залпового вогню на колісному шасі HIMARS
📌універсальна пускова установка / РСЗВ M270 MLRS
📌пересувний норвезький ЗРК NASAMS 2
📌 ЗРК Patriot
📌 багатофункціональні легкі винищувачі 4-го покоління F-16 C/D
За аналогічною системою Штати пільгово постачали озброєння своїм союзникам під час Другої світової. Американські аналітики вважають, що відродження ленд-лізу має величезне історичне значення, адже подібна ініціатива надала значну допомогу у здобутті перемоги над нацистами у XX столітті.
Додано: П'ят 29 кві, 2022 08:08
Гуру маскировки
Додано: П'ят 29 кві, 2022 08:21
Свято наближається!©
Ну що ж... - почекаємо на Паладінів
Чеські снаряди ж дійшли за.... 1,5міс до Успіха. Надіюсь - Паладіни дійдуть тепер хоч за 2 тижні?
(а може то Успіх був довго в тилу і тому так? - хоч хто зна, чи це був тил, якщо бульбаші надумали б поперти до нас )
Хоч всі ми розуміємо, що лінія фронту велика...
Додано: П'ят 29 кві, 2022 08:37
За крок до перевороту думок©
О, я забув додати - приїхавши з передової (глянувши все з близька) на рахунок свого прогнозу))
Я прогнозував кінець війни/нашу перемогу на травень-червень... - то вже сміливо викреслюємо з прогнозу травень і дуже чекаємо нашої перемоги на червень!
А там - або я помилився і немає у мене ніякого дару передбачення... або... ми - переможемо саме в червні і все буде добре!👍
Додано: П'ят 29 кві, 2022 09:07
Успіх
Та ніби та допомога за ленд лізом стартує за два місяці після підпису президентом США, так що Паладінів або зачекати або будуть якісь екстраординарні кроки. Але літаків поки не видно.
|