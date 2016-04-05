Делегації офіційного Кишинева та невизнаного Придністров’я на тлі провокацій зустрілися для перемовин у Варниці 28 квітня.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Newsmaker.
Делегацію Молдови представляв віцепрем’єр з реінтеграції Олег Серебрян та радник президентки Дорін Речан, придністровську - його лідер Вадим Красносельський.
Видання зауважує, що це перші перемовини такого рівня з початку президентської каденції Маї Санду, і рівень представництва молдовської делегації - безпрецедентний.
Як відомо, у Придністров’ї протягом останніх днів відбулась серія терактів. 25 квітня вдень сталися вибухи у будівлі "міністерства держбезпеки" у Тирасполі, а наступного дня підірвали вежу телетранслятора.
Глава невизнаного Придністров'я Вадим Красносельський заявив, що, за попередніми даними, "сліди терористичних атак ведуть в Україну".
В МЗС України висловили стурбованість у зв’язку зі спробами загострити безпекову ситуацію в Придністровському регіоні Молдови.