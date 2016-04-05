Делегації офіційного Кишинева та невизнаного Придністров’я на тлі провокацій зустрілися для перемовин у Варниці 28 квітня.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Newsmaker.
Делегацію Молдови представляв віцепрем’єр з реінтеграції Олег Серебрян та радник президентки Дорін Речан, придністровську - його лідер Вадим Красносельський.
Видання зауважує, що це перші перемовини такого рівня з початку президентської каденції Маї Санду, і рівень представництва молдовської делегації - безпрецедентний.
Як відомо, у Придністров’ї протягом останніх днів відбулась серія терактів. 25 квітня вдень сталися вибухи у будівлі "міністерства держбезпеки" у Тирасполі, а наступного дня підірвали вежу телетранслятора.
Глава невизнаного Придністров'я Вадим Красносельський заявив, що, за попередніми даними, "сліди терористичних атак ведуть в Україну".
В МЗС України висловили стурбованість у зв’язку зі спробами загострити безпекову ситуацію в Придністровському регіоні Молдови.
stargazer написав:Успіх Та ніби та допомога за ленд лізом стартує за два місяці після підпису президентом США, так що Паладінів або зачекати або будуть якісь екстраординарні кроки. Але літаків поки не видно.
stargazer написав:Успіх Та ніби та допомога за ленд лізом стартує за два місяці після підпису президентом США, так що Паладінів або зачекати або будуть якісь екстраординарні кроки. Але літаків поки не видно.
І тут сумно... - думав, що Херсон вже цього місяця буде підконтрольний ЗСУ.... а тут годі вийти до берега річки Інгулець
Хоч трохи і логічно - щоб просуватись вперед, потрібна наступальна зброя/техніка... - а вона йде з-за кордону лише після 1 місяця їхньої стурбованості і другого місяця їхнього глибокого занепокоєння...
Ехххххх.... скільки можна було б життів наших людей зберегти...
stargazer написав:Успіх Та ніби та допомога за ленд лізом стартує за два місяці після підпису президентом США, так що Паладінів або зачекати або будуть якісь екстраординарні кроки. Але літаків поки не видно.