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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 889890891892>
Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 09:14

Делегації офіційного Кишинева та невизнаного Придністров’я на тлі провокацій зустрілися для перемовин у Варниці 28 квітня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Newsmaker.

Делегацію Молдови представляв віцепрем’єр з реінтеграції Олег Серебрян та радник президентки Дорін Речан, придністровську - його лідер Вадим Красносельський.

Видання зауважує, що це перші перемовини такого рівня з початку президентської каденції Маї Санду, і рівень представництва молдовської делегації - безпрецедентний.

Як відомо, у Придністров’ї протягом останніх днів відбулась серія терактів. 25 квітня вдень сталися вибухи у будівлі "міністерства держбезпеки" у Тирасполі, а наступного дня підірвали вежу телетранслятора.

Глава невизнаного Придністров'я Вадим Красносельський заявив, що, за попередніми даними, "сліди терористичних атак ведуть в Україну".

В МЗС України висловили стурбованість у зв’язку зі спробами загострити безпекову ситуацію в Придністровському регіоні Молдови.
stargazer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 09:21

Зображення

#карта от Militaryland и сводка:

✔️Харьков

Украинские силы восстановили полный контроль над Кутузовкой и продвинулись к Русской Лозовой. Сообщается, что во второй половине дня они вышли на окраину.

✔️Северский Донец

Российские войска безуспешно атаковали украинские позиции в Великой Комышувахе, Дибровном и Ямполе. Ситуация в Рубежном остается сложной, украинские силы сосредоточены в южной части города.

Украинские защитники отразили атаку противника на Орехово.

✔️Донецкая область

Российские войска пытались прорвать украинские рубежи в районе Великой Новоселки, но безуспешно. Противник также безуспешно пытался продвинуться в районе Солодке, Новомихайловки.

Сообщается, что возле Марьинки идет ожесточенный бой, но украинские войска удерживают позиции.

✔️Запорожская, Николаевская области

День прошел без изменений.

✔️Херсонская область

Войска РФ продвинулись на запад и вышли к окраинам Таврического. Бои продолжались и на окраинах Александровки.

Самая подробная растровая карта которую я встречал (не путать с векторными)
Зображення

растровые карты всех боевых действий смотрите тут
https://militaryland.net/ukraine/invasi ... 4-summary/
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 09:37

❗️Власти Пекина закрывают все школы в городе в связи с растущей заболеваемостью коронавирусом COVID-19, – Sky News

Интересно как то повлияет на войну если это новый штамм?
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 09:47

  vitaliian написав:❗️Власти Пекина закрывают все школы в городе в связи с растущей заболеваемостью коронавирусом COVID-19, – Sky News

Интересно как то повлияет на войну если это новый штамм?


никак
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 09:49

Занадто розтягнута стурбованість...

  stargazer написав:Успіх
Та ніби та допомога за ленд лізом стартує за два місяці після підпису президентом США, так що Паладінів або зачекати або будуть якісь екстраординарні кроки. Але літаків поки не видно.

Сумно, бл@дь!© :roll:

А це все треба було ще на вчора.... - а краще - 2 міс. тому... - а його не буде ще 2 міс. :(
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 10:24

  Успіх написав:
  stargazer написав:Успіх
Та ніби та допомога за ленд лізом стартує за два місяці після підпису президентом США, так що Паладінів або зачекати або будуть якісь екстраординарні кроки. Але літаків поки не видно.

Сумно, бл@дь!© :roll:

А це все треба було ще на вчора.... - а краще - 2 міс. тому... - а його не буде ще 2 міс. :(


Чуйка мені підказує, що все буде набагато швидше, ніж 2 міс. У них там все під контролем.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 10:26

Кажуть, час - це гроші!© А тут час = життя людей!

  vitaliian написав:Николаевская области

День прошел без изменений.

✔️Херсонская область

Войска РФ продвинулись на запад

І тут сумно... - думав, що Херсон вже цього місяця буде підконтрольний ЗСУ.... а тут годі вийти до берега річки Інгулець :roll:

Хоч трохи і логічно - щоб просуватись вперед, потрібна наступальна зброя/техніка... - а вона йде з-за кордону лише після 1 місяця їхньої стурбованості і другого місяця їхнього глибокого занепокоєння... :roll:

Ехххххх.... скільки можна було б життів наших людей зберегти... :!:
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 10:28

  fler написав:
  Успіх написав:
  stargazer написав:Успіх
Та ніби та допомога за ленд лізом стартує за два місяці після підпису президентом США, так що Паладінів або зачекати або будуть якісь екстраординарні кроки. Але літаків поки не видно.

Сумно, бл@дь!© :roll:

А це все треба було ще на вчора.... - а краще - 2 міс. тому... - а його не буде ще 2 міс. :(


Чуйка мені підказує, що все буде набагато швидше, ніж 2 міс. У них там все під контролем.

Дай Бог так!
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 10:35

  vitaliian написав:Самая подробная растровая карта которую я встречал (не путать с векторными)

На что это влияет?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 10:40

Парк которого больше нет

  juristkostya написав:
  vitaliian написав:Самая подробная растровая карта которую я встречал (не путать с векторными)

На что это влияет?

Вы хоть одну макаку из парка Фельдмана спасли?! А это была гордость Харькова.

vitaliian
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