stargazer написав:Успіх Та ніби та допомога за ленд лізом стартує за два місяці після підпису президентом США, так що Паладінів або зачекати або будуть якісь екстраординарні кроки. Але літаків поки не видно.
А це все треба було ще на вчора.... - а краще - 2 міс. тому... - а його не буде ще 2 міс.
Не бачив жодного документу про старт допомоги саме за 2 місяці після підпису. Натомість, єдина згадка про 60 днів у тексті самого закону стосується зовсім іншого (переклад довільний): Не пізніше 60 днів після ухвалення акту (закону) Президент встановлює прискорені процедури для постачання військової продукції. Оригінал: https://www.congress.gov/bill/117th-con ... /3522/text