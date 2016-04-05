stargazer написав:Успіх Та ніби та допомога за ленд лізом стартує за два місяці після підпису президентом США, так що Паладінів або зачекати або будуть якісь екстраординарні кроки. Але літаків поки не видно.
А це все треба було ще на вчора.... - а краще - 2 міс. тому... - а його не буде ще 2 міс.
Не бачив жодного документу про старт допомоги саме за 2 місяці після підпису. Натомість, єдина згадка про 60 днів у тексті самого закону стосується зовсім іншого (переклад довільний): Не пізніше 60 днів після ухвалення акту (закону) Президент встановлює прискорені процедури для постачання військової продукції. Оригінал: https://www.congress.gov/bill/117th-con ... /3522/text
juristkostya написав:ордостью Харькова была ухоженность и бытовой комфорт.
-прибывая там больше 10 дней(с 18 дек до 29 дек 2017) ухоженности не заметил (с проезжей части ул.Пушскинской весь снег сгребли на тротуары по обе стороны, да так что 2 человека не разойдутся (одному надо выходить в сугроб, чтобы пропустить встречного)
надеюсь НОВЫЙ ХАРЬКОВ будут заселять украинцы (а те немногие, пророссийские, уже эвакуировались в Белгород)
juristkostya написав:для тех, кто случайно читает эту переписку, отмечу, что гордостью Харькова была ухоженность и бытовой комфорт.
как вы думаете если бы на звание "гордость Харькова" соревновались макаки и вы, кто бы победил?
Сама мысль баллотироваться на "гордость города" мне кажется в меру маразматичной, есть заботы поважнее. Если в чьих-то глазах гордостью должны быть макаки - мне не жалко. Просто, надо понимать, что это субъективное мнение, ценность которого вряд ли велика.