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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 890891892893894>
Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 10:55

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:
  vitaliian написав:Самая подробная растровая карта которую я встречал (не путать с векторными)

На что это влияет?

Вы хоть одну макаку из парка Фельдмана спасли?! А это была гордость Харькова.


Пригадую як наш костя цікавився в минулому році нерухомістю у Львові, але щось питання як раз саме дискусії про харьківських макак, далі не продвинулось. Жаль..жаль..
roberto dark
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 11:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:А это была гордость Харькова.

Раньше гордостью Харькова были учёные НИИ и ВУЗов. Инженеры КБ и промышленных гигантов.
Теперь макаки.
crumd
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 11:19

  Успіх написав:
  stargazer написав:Успіх
Та ніби та допомога за ленд лізом стартує за два місяці після підпису президентом США, так що Паладінів або зачекати або будуть якісь екстраординарні кроки. Але літаків поки не видно.

Сумно, бл@дь!© :roll:

А це все треба було ще на вчора.... - а краще - 2 міс. тому... - а його не буде ще 2 міс. :(


Не бачив жодного документу про старт допомоги саме за 2 місяці після підпису.
Натомість, єдина згадка про 60 днів у тексті самого закону стосується зовсім іншого (переклад довільний): Не пізніше 60 днів після ухвалення акту (закону) Президент встановлює прискорені процедури для постачання військової продукції.
Оригінал: https://www.congress.gov/bill/117th-con ... /3522/text
xaos_22
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 11:33

  crumd написав:
  vitaliian написав:А это была гордость Харькова.

Раньше гордостью Харькова были учёные НИИ и ВУЗов. Инженеры КБ и промышленных гигантов.
Теперь макаки.

А що, макаки - не люди?
ritter
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 11:36

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:
  vitaliian написав:Самая подробная растровая карта которую я встречал (не путать с векторными)

На что это влияет?

Вы хоть одну макаку из парка Фельдмана спасли?! А это была гордость Харькова.


Спасибо за ответ по сути

P.S. для тех, кто случайно читает эту переписку, отмечу, что гордостью Харькова была ухоженность и бытовой комфорт.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 11:39

  crumd написав:
  vitaliian написав:А это была гордость Харькова.

Раньше гордостью Харькова были учёные НИИ и ВУЗов. Инженеры КБ и промышленных гигантов.
Теперь макаки.


как там ЛАД? живой?
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 11:46

  prodigy написав:
  crumd написав:
  vitaliian написав:А это была гордость Харькова.

Раньше гордостью Харькова были учёные НИИ и ВУЗов. Инженеры КБ и промышленных гигантов.
Теперь макаки.


как там ЛАД? живой?

Та живой, он сейчас в безопасном районе обитает.

Гораздо интереснее узнать имя того умника, по чьим кляузам ЛАДа постоянно банят.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 11:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  juristkostya написав:ордостью Харькова была ухоженность и бытовой комфорт.

-прибывая там больше 10 дней(с 18 дек до 29 дек 2017) ухоженности не заметил (с проезжей части ул.Пушскинской весь снег сгребли на тротуары по обе стороны, да так что 2 человека не разойдутся (одному надо выходить в сугроб, чтобы пропустить встречного)

надеюсь НОВЫЙ ХАРЬКОВ будут заселять украинцы (а те немногие, пророссийские, уже эвакуировались в Белгород)
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 11:55

  juristkostya написав:для тех, кто случайно читает эту переписку, отмечу, что гордостью Харькова была ухоженность и бытовой комфорт.
как вы думаете если бы на звание "гордость Харькова" соревновались макаки и вы, кто бы победил?
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 12:02

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:для тех, кто случайно читает эту переписку, отмечу, что гордостью Харькова была ухоженность и бытовой комфорт.
как вы думаете если бы на звание "гордость Харькова" соревновались макаки и вы, кто бы победил?

Сама мысль баллотироваться на "гордость города" мне кажется в меру маразматичной, есть заботы поважнее.
Если в чьих-то глазах гордостью должны быть макаки - мне не жалко. Просто, надо понимать, что это субъективное мнение, ценность которого вряд ли велика.
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