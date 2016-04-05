Додано: П'ят 29 кві, 2022 12:36

vitaliian написав: prodigy написав: очень хорошо сказал Невзоров-она (российская культура) оказалась не востребована сегодня, очень хорошо сказал Невзоров-она (российская культура) оказалась не востребована сегодня, я бы сказал русская культура унижена ублюдками при молчаливом согласии большинства россиян.



Придет время и русским быть будет стыдно не только в мире, но и в РФ.



На медузе есть очень любопытная статья про бурятов, у которых национальный комплекс (невысокого роста, тучные с кривыми ногами).



Некоторые даже считают что именно поэтому самая большая доля погибших в Украине солдатня с Бурятии и Дагестана.



Низкая самооценка это на столетия, сказки про величие русской армии и офицера умножения на ноль насильниками и убийцами в Украине.



К сожалению русская культура - туда же. Постыдная буква Z кругом, все что от нее осталось. я бы сказал русская культура унижена ублюдками при молчаливом согласии большинства россиян.Придет время и русским быть будет стыдно не только в мире, но и в РФ.На медузе есть очень любопытная статья про бурятов, у которых национальный комплекс (невысокого роста, тучные с кривыми ногами).Некоторые даже считают что именно поэтомуНизкая самооценка это на столетия, сказки про величие русской армии и офицера умножения на ноль насильниками и убийцами в Украине.К сожалению русская культура - туда же. Постыдная буква Z кругом, все что от нее осталось.



причин огромного нравственного и культурного падения "

Кавказ и Бурятия -это(и не только они), возможно через 3 месяца только Москва и Питер можно будет не относить к депрессивным регионамна эти регионы выделяется меньше все бюджетных денег (Чечня пока исключение, но все закончиться и для нее уже в июне), там самые низкие зарплаты по регионам и люди там все в долгах как в шелках (еще с 2017г закредитованность россиян составляла 3,5 кредита на каждого жителя страны) согласен, что может быть 3 кредита условно по 100 долл, но средняя сумма выходит больше несколько тысяч долл (в эквиваленте) на каждого россиянина, и правительство (и Путин) уже в 2019/20 видели, что близиться череда банкроств (как личных, так и бизнеса у населения)война-лучшее лекарство от "головной боли" (коллекторов)народа-богоносца" множествоони все уже были описаны на примере немцев (народа Вагнера, Бетховена, Гегеля, Гейне и тд)немцы всегда входили в 5 самых культурных наций мира и оказалось, что садисты и хладнокровные убийцычестно говоря, не смог досмотреть до конца эту передачу (описание злодеяний просто повергло в шок), да ...знаю, что мы узнаем в сотню раз больше, после освобождения всей территории