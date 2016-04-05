juristkostya написав:ордостью Харькова была ухоженность и бытовой комфорт.
-прибывая там больше 10 дней(с 18 дек до 29 дек 2017) ухоженности не заметил (с проезжей части ул.Пушскинской весь снег сгребли на тротуары по обе стороны, да так что 2 человека не разойдутся (одному надо выходить в сугроб, чтобы пропустить встречного)
надеюсь НОВЫЙ ХАРЬКОВ будут заселять украинцы (а те немногие, пророссийские, уже эвакуировались в Белгород)
1. Это вопрос базы для сравнения (кругозора, иначе говоря). Возвращаясь в 18-20м годах из Германии/Франции/Италии я не испытывал ощущения возврата из первого мира во второй, как это было раньше.
2. Заселять Харьков будут в первую очередь выходцы из области (это очевидный процесс, так было всегда и вряд ли изменится), и, должен предупредить, что никакого прироста гражданской сознательности это нам не даст. Современный хороший гражданин - это в первую очередь уровень образования, склонность к критическому мышлению, а совсем не суржик и умение доить козу.
juristkostya написав:Просто, надо понимать, что это субъективное мнение, ценность которого вряд ли велика.
ко мне приезжало много людей в том числе из заграницы, просили показать Украину, чтобы сильно не офтопить в Харькове их впечатлили Благовещенский собор и 2 парка (Горького и Фельдмана). Вы конечно можете считать Харьков самым ухоженным городом на земле (после Ирпеня Харьков производит впечатление гигантского промышленного комбината), при этом обесценивая парки, которые реально впечатлили всех.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 29 кві, 2022 12:11, всього редагувалось 1 раз.
juristkostya написав:Гораздо интереснее узнать имя того умника, по чьим кляузам ЛАДа постоянно банят.
за что тебя банят? вот за то, и ЛАДа банят (ЛАД 2 месяца пытается донести-"не все однозначно, давайте проверять факты" ничего не напоминает? именно так пишут россияне в соц.сетях и про Бучу и про Мариуполь и про Бородянку) про российскую культуру (за которую пытался заступиться ЛАД) очень хорошо сказал Невзоров-она (российская культура) оказалась не востребована сегодня, тк виновна в создании монстров на огромной территории (ссылка к Достоевскому и его теории богоносного народа)
ты не тянешь на умника,
Востаннє редагувалось prodigy в П'ят 29 кві, 2022 12:13, всього редагувалось 1 раз.
juristkostya написав:Просто, надо понимать, что это субъективное мнение, ценность которого вряд ли велика.
ко мне приезжало много людей в том числе из заграницы, просили показать Украину, чтобы сильно не офтопить в Харькове их впечатлили Благовещенский собор и 2 парка (Горького и Фельдмана). Вы конечно можете считать Харьков самым ухоженным городом на земле (после Ирпеня Харьков производит впечатление гигантского промышленного комбината), при этом обесценивая парки, которые реально впечатлили всех.
Ирпень это, по сути своей, не самостоятельный город, а лишь один из жилмассивов Киева. Оценивать его изолированно некорректно.
В вопросе парков/соборов - повторю высказанную выше мысль о кругозоре. Вполне допускаю, что кого-то они восхищают, но объективно это объекты местечкового значения.
Ну и наконец: "Самый ухоженный город на земле" - это грубое искажение моих слов. Постарайтесь впредь не допускать такого. Спасибо.
prodigy написав:очень хорошо сказал Невзоров-она (российская культура) оказалась не востребована сегодня,
я бы сказал русская культура унижена ублюдками при молчаливом согласии большинства россиян.
Придет время и русским быть будет стыдно не только в мире, но и в РФ.
На медузе есть очень любопытная статья про бурятов, у которых национальный комплекс (невысокого роста, тучные с кривыми ногами).
Некоторые даже считают что именно поэтому самая большая доля погибших в Украине солдатня с Бурятии и Дагестана.
Низкая самооценка это на столетия, сказки про величие русской армии и офицера умножения на ноль насильниками и убийцами в Украине.
К сожалению русская культура - туда же. Постыдная буква Z кругом, все что от нее осталось.
Кавказ и Бурятия -это депрессивные регионы (и не только они), возможно через 3 месяца только Москва и Питер можно будет не относить к депрессивным регионам
на эти регионы выделяется меньше все бюджетных денег (Чечня пока исключение, но все закончиться и для нее уже в июне), там самые низкие зарплаты по регионам и люди там все в долгах как в шелках (еще с 2017г закредитованность россиян составляла 3,5 кредита на каждого жителя страны) согласен, что может быть 3 кредита условно по 100 долл, но средняя сумма выходит больше несколько тысяч долл (в эквиваленте) на каждого россиянина, и правительство (и Путин) уже в 2019/20 видели, что близиться череда банкроств (как личных, так и бизнеса у населения)
война-лучшее лекарство от "головной боли" (коллекторов) причин огромного нравственного и культурного падения "народа-богоносца" множество они все уже были описаны на примере немцев (народа Вагнера, Бетховена, Гегеля, Гейне и тд) немцы всегда входили в 5 самых культурных наций мира и оказалось, что садисты и хладнокровные убийцы