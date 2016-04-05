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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 29 кві, 2022 12:37
prodigy написав: juristkostya написав:
Гораздо интереснее узнать имя того умника, по чьим кляузам ЛАДа постоянно банят.
за что тебя банят? вот за то, и ЛАДа банят
(ЛАД 2 месяца пытается донести-"не все однозначно, давайте проверять факты" ничего не напоминает? именно так пишут россияне в соц.сетях и про Бучу и про Мариуполь и про Бородянку)
про российскую культуру (за которую пытался заступиться ЛАД)
очень хорошо сказал Невзоров-она (российская культура) оказалась не востребована сегодня, тк виновна в создании монстров на огромной территории (ссылка к Достоевскому и его теории богоносного народа
)
ты не тянешь на умника,
Факты надо проверять.
Почему? Очень просто:
Допустим, вы неоднократно репостили поосто дичайшее враньё от danserg, и до сих пор не извинились, и те посты не потёрли. И у вас ещё хватает совести критиковать ЛАДа?
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Додано: П'ят 29 кві, 2022 12:39
ЛАДа ветке не хватает, не могу сказать что я с ним во всем согласен, но его тоска зрения интересная.
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vitaliian
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Додано: П'ят 29 кві, 2022 12:39
vitaliian написав: juristkostya написав:
"Самый ухоженный город на земле" - это грубое искажение моих слов
перед этим шло слово "можете", что в моем лице не оспаривает ваше право так считать, но никак не утверждает, что вы это уже делаете. Вы топовый мастер манипуляций, на которые я не 1й раз вам указываю.
И к чему это ваше "можете"? Я таких заявлений не делал, но вы зачем-то решили их обсудить.
Это очень некорректно, прошу вас так не делать
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Додано: П'ят 29 кві, 2022 12:45
vitaliian написав:
ЛАДа ветке не хватает, не могу сказать что я с ним во всем согласен, но его тоска зрения интересная.
ЛАД силен умением системно излагать сложную мысль. Образование "старой школы" многое значит.
Я с ним часто не согласен в политических оценках, но беседа с умным оппонентом очень полезна для кристаллизации своей позиции.
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Додано: П'ят 29 кві, 2022 12:52
juristkostya написав:
вы неоднократно репостили поосто дичайшее враньё от danserg, и до сих пор не извинились, и те посты не потёрли. И у вас ещё хватает совести критиковать ЛАДа?
по поводу danserg, я (как и многие) просто ошибся в нем
откуда он черпает свои "перлы" знает только он, последние месяц он перешел на украинский, без смеха слушать просто невозможно, но я ему ставлю лайк-не каждый в 60+ лет начнет говорить на языке, который не использовал лет 40)
приношу извинения за danserg, по мне лучше верить в "позитив" фантазера danserg (по Киевской и Черниговоской области его прогноз был 100% верным и озвучил он это на 2 дня раньше официальных заявлений, чем пребывать в состоянии паники и дипрессии (как Зебра) или постить пророссийскую ересть (как Витаха)
про совесть не вам(манипулятору) говорить,
сто раз уличали во вранье и хвастовстве(высокомерии) в мирное время,
так что перестань "морализировать"
критиковал ЛАДа , значит есть за что и хвалил ЛАДа -занчит было за что
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Додано: П'ят 29 кві, 2022 12:54
vitaliian написав: juristkostya написав:
Это очень некорректно, прошу вас так не делать
обсуждать здесь различия растровых и векторных карт тоже не корректно.
Гм...
Вы САМИ ЖЕ проакцентировали тип карт. Никто не спрашивал, но вы сочли необходимым его отметить.
ДВА раза в одном посте.
В данном контексте, вопрос "на что влияет тип карт?" совершенно уместен.
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Додано: П'ят 29 кві, 2022 12:54
vitaliian написав:
ЛАДа ветке не хватает, не могу сказать что я с ним во всем согласен, но его тоска зрения интересная.
деменция(ожидает многих нас)
совок головного мозга (сугубо его личное)
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Додано: П'ят 29 кві, 2022 12:55
juristkostya написав:
Современный хороший гражданин - это в первую очередь уровень образования, склонность к критическому мышлению, а совсем не суржик и умение доить козу.
лучше смотрите под ноги. а то еще неприятность приключится.
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Додано: П'ят 29 кві, 2022 13:00
vitaliian написав:
ЛАДа ветке не хватает, не могу сказать что я с ним во всем согласен, но его тоска зрения интересная.
Тоска - оговорочка точно по Фрейду.
Во многом подобное настроение характерно Ладу. Обусловлено возрастом и естественным нежеланием пересматривать собственную позицию, несмотря на вновь возникающие обстоятельства.
Но банить за это нельзя!
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