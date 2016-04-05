RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 892893894895>
Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 12:37

  prodigy написав:
  juristkostya написав:Гораздо интереснее узнать имя того умника, по чьим кляузам ЛАДа постоянно банят.


за что тебя банят? вот за то, и ЛАДа банят
(ЛАД 2 месяца пытается донести-"не все однозначно, давайте проверять факты" ничего не напоминает? именно так пишут россияне в соц.сетях и про Бучу и про Мариуполь и про Бородянку)
про российскую культуру (за которую пытался заступиться ЛАД)
очень хорошо сказал Невзоров-она (российская культура) оказалась не востребована сегодня, тк виновна в создании монстров на огромной территории (ссылка к Достоевскому и его теории богоносного народа)

ты не тянешь на умника,

Факты надо проверять.

Почему? Очень просто:
Допустим, вы неоднократно репостили поосто дичайшее враньё от danserg, и до сих пор не извинились, и те посты не потёрли. И у вас ещё хватает совести критиковать ЛАДа?
juristkostya
 
Повідомлень: 4355
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 12:39

ЛАДа ветке не хватает, не могу сказать что я с ним во всем согласен, но его тоска зрения интересная.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12711
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1989 раз.
Подякували: 2838 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 12:39

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:"Самый ухоженный город на земле" - это грубое искажение моих слов
перед этим шло слово "можете", что в моем лице не оспаривает ваше право так считать, но никак не утверждает, что вы это уже делаете. Вы топовый мастер манипуляций, на которые я не 1й раз вам указываю.

И к чему это ваше "можете"? Я таких заявлений не делал, но вы зачем-то решили их обсудить.
Это очень некорректно, прошу вас так не делать
juristkostya
 
Повідомлень: 4355
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 12:45

  vitaliian написав:ЛАДа ветке не хватает, не могу сказать что я с ним во всем согласен, но его тоска зрения интересная.

ЛАД силен умением системно излагать сложную мысль. Образование "старой школы" многое значит.
Я с ним часто не согласен в политических оценках, но беседа с умным оппонентом очень полезна для кристаллизации своей позиции.
juristkostya
 
Повідомлень: 4355
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 12:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  juristkostya написав:вы неоднократно репостили поосто дичайшее враньё от danserg, и до сих пор не извинились, и те посты не потёрли. И у вас ещё хватает совести критиковать ЛАДа?


по поводу danserg, я (как и многие) просто ошибся в нем :mrgreen:

откуда он черпает свои "перлы" знает только он, последние месяц он перешел на украинский, без смеха слушать просто невозможно, но я ему ставлю лайк-не каждый в 60+ лет начнет говорить на языке, который не использовал лет 40)

приношу извинения за danserg, по мне лучше верить в "позитив" фантазера danserg (по Киевской и Черниговоской области его прогноз был 100% верным и озвучил он это на 2 дня раньше официальных заявлений, чем пребывать в состоянии паники и дипрессии (как Зебра) или постить пророссийскую ересть (как Витаха)

про совесть не вам(манипулятору) говорить,
сто раз уличали во вранье и хвастовстве(высокомерии) в мирное время,
так что перестань "морализировать"

критиковал ЛАДа , значит есть за что и хвалил ЛАДа -занчит было за что :)
prodigy
 
Повідомлень: 7849
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3001 раз.
Подякували: 2913 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 12:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:Это очень некорректно, прошу вас так не делать
обсуждать здесь различия растровых и векторных карт тоже не корректно.

Гм...
Вы САМИ ЖЕ проакцентировали тип карт. Никто не спрашивал, но вы сочли необходимым его отметить.
ДВА раза в одном посте.

В данном контексте, вопрос "на что влияет тип карт?" совершенно уместен.
juristkostya
 
Повідомлень: 4355
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 12:54

  vitaliian написав:ЛАДа ветке не хватает, не могу сказать что я с ним во всем согласен, но его тоска зрения интересная.


деменция(ожидает многих нас)
совок головного мозга (сугубо его личное)
prodigy
 
Повідомлень: 7849
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3001 раз.
Подякували: 2913 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 12:55

  juristkostya написав:Современный хороший гражданин - это в первую очередь уровень образования, склонность к критическому мышлению, а совсем не суржик и умение доить козу.


лучше смотрите под ноги. а то еще неприятность приключится.
mephala
 
Повідомлень: 7377
З нами з: 07.04.14
Подякував: 203 раз.
Подякували: 814 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 13:00

  vitaliian написав:ЛАДа ветке не хватает, не могу сказать что я с ним во всем согласен, но его тоска зрения интересная.


Тоска - оговорочка точно по Фрейду.
Во многом подобное настроение характерно Ладу. Обусловлено возрастом и естественным нежеланием пересматривать собственную позицию, несмотря на вновь возникающие обстоятельства.
Но банить за это нельзя!
Очкарик
 
Повідомлень: 2819
З нами з: 06.03.14
Подякував: 829 раз.
Подякували: 570 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 13:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:надеюсь НОВЫЙ ХАРЬКОВ будут заселять украинцы (а те немногие, пророссийские, уже эвакуировались в Белгород)

Интересное мнение.
Если вы посмотрите на аграрные страны Африки, то увидите что там всего один город - столица. И бескрайние плантации бананов, кофе, какао и пр. Больше городов не нужно, потому что город - это для промышленности.

Поэтому нет смысла переводить черноземы под города. Гораздо выгоднее распахать их и засеять пшеницей и подсолнечником.
Востаннє редагувалось crumd в П'ят 29 кві, 2022 13:09, всього редагувалось 1 раз.
crumd
 
Повідомлень: 507
З нами з: 28.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 109 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 892893894895>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 94117
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 450583
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 2850
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (2461)
29.04.2022 15:26
Рынок ОВГЗ (3034)
29.04.2022 13:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.