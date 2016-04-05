Додано: П'ят 29 кві, 2022 12:52

juristkostya написав: вы неоднократно репостили поосто дичайшее враньё от danserg, и до сих пор не извинились, и те посты не потёрли. И у вас ещё хватает совести критиковать ЛАДа? вы неоднократно репостили поосто дичайшее враньё от danserg, и до сих пор не извинились, и те посты не потёрли. И у вас ещё хватает совести критиковать ЛАДа?

по поводу danserg, я (как и многие) просто ошибся в немоткуда он черпает свои "перлы" знает только он, последние месяц он перешел на украинский, без смеха слушать просто невозможно, но я ему ставлю лайк-не каждый в 60+ лет начнет говорить на языке, который не использовал лет 40)приношу извинения за danserg, по мне лучше верить в "позитив" фантазера danserg (по Киевской и Черниговоской области его прогноз был 100% верным и озвучил он это на 2 дня раньше официальных заявлений, чем пребывать в состоянии паники и дипрессии (как Зебра) или постить пророссийскую ересть (как Витаха)про совесть не вам(манипулятору) говорить,сто раз уличали во вранье и хвастовстве(высокомерии) в мирное время,так что перестань "морализировать"критиковал ЛАДа , значит есть за что и хвалил ЛАДа -занчит было за что