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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 29 кві, 2022 13:08
vitaliian написав:
Фастов час назад
Это Киев. Татарка
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Додано: П'ят 29 кві, 2022 13:25
juristkostya написав: pesikot написав: juristkostya написав:
Современный хороший гражданин - это в первую очередь уровень образования, склонность к критическому мышлению, а совсем не суржик и умение доить козу.
Чем-то таким неприятным от вас сейчас завоняло
Я знаю много сельских жителей, которые по уровню критического мышления дадут фору многим инфантильным горожанам
А наличие диплома о высшем образовании об уровне самого образования ничего не говорит
Ещё раз: сам факт миграции из села в город ничего не гарантирует в плане гражданской позиции. Здесь не должно быть иллюзий.
А вы чего-то нафантазировали и сами с этими фантазиями теперь спорите.
А при чём тут гражданская позиция ?
Если вы чётко написали, что если горожанин, то образование и критическое мышление, а если сельский житель, то суржик и доить коз
Может не стоит так шаблонно мыслить
Горожанин с образованием и критическим мышлением может быть за русский мир
А сельский житель, говорящий на суржике, за Украину
PS. Кстати, в наше время умение доить коз очень даже в тему
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Додано: П'ят 29 кві, 2022 13:41
prodigy написав: vitaliian написав:
ЛАДа ветке не хватает, не могу сказать что я с ним во всем согласен, но его тоска зрения интересная.
деменция(ожидает многих нас)
совок головного мозга (сугубо его личное)
Кстати, как называется, когда выбрасывают явно левую инфу только потому, что НУ ОЧЕНЬ хочется в неё верить?
Не инфантилизм, случайно?
Востаннє редагувалось juristkostya
в П'ят 29 кві, 2022 13:46, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 29 кві, 2022 13:43
pesikot написав:
Если вы чётко написали, что если горожанин, то образование и критическое мышление, а если сельский житель, то суржик и доить коз
Наглая брехня
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Додано: П'ят 29 кві, 2022 13:44
mephala написав: juristkostya написав:
Современный хороший гражданин - это в первую очередь уровень образования, склонность к критическому мышлению, а совсем не суржик и умение доить козу.
лучше смотрите под ноги. а то еще неприятность приключится.
ещё лучше смотреть правде в глаза.
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Додано: П'ят 29 кві, 2022 14:02
Amethyst написав: vitaliian написав:
Фастов час назад
Это Киев. Татарка
Да татарка, ошибся, Фастов был ниже на видео.
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Додано: П'ят 29 кві, 2022 14:18
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Додано: П'ят 29 кві, 2022 14:27
juristkostya написав: mephala написав: juristkostya написав:
Современный хороший гражданин - это в первую очередь уровень образования, склонность к критическому мышлению, а совсем не суржик и умение доить козу.
лучше смотрите под ноги. а то еще неприятность приключится.
ещё лучше смотреть правде в глаза.
можно смотреть и правде в глаза если не хотите смотреть под ноги - гордость, обедающая тщеславием, получает на ужин презрение
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