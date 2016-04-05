Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 29 кві, 2022 14:48
vitaliian
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Додано: П'ят 29 кві, 2022 14:52
Жданов с Арестовичем прогнозируют начало нашего наступления на июнь, но что-то мне подсказывает - усыпляют бдительность. А реально приятные сюрпризы мы увидим раньше
juristkostya
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Додано: П'ят 29 кві, 2022 14:58
vitaliian
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Додано: П'ят 29 кві, 2022 15:20
vitaliian написав:
https://vimeo.com/704536161
А представьте, если бы кроме соли у них еще что-то было.. Ото был бы пиар!
Investor_K
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Додано: П'ят 29 кві, 2022 15:23
Investor_K написав: vitaliian написав:
https://vimeo.com/704536161
А представьте, если бы кроме соли у них еще что-то было.. Ото был бы пиар!
Он просто гений маркетинга, так соль прорекламировать, я думал у них только спички гомельдрев есть.
.
vitaliian
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Shaman
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