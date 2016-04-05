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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 892893894895>
Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 14:48

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vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 14:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Жданов с Арестовичем прогнозируют начало нашего наступления на июнь, но что-то мне подсказывает - усыпляют бдительность. А реально приятные сюрпризы мы увидим раньше
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 14:58

Нету соли

vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 15:20

  vitaliian написав:https://vimeo.com/704536161

А представьте, если бы кроме соли у них еще что-то было.. Ото был бы пиар!
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 15:21

З початку повномасштабного наступу окупанта полком "Азов" було вбито: за підтвердженими даними - 1157 живої сили противника (також ще 840 - за непідтвердженими даними).
Санітарні втрати - 520 підтверджено (також 3150 - за непідтвердженими даними).

Техніка противника:
Танки - 49 знищено та 29 пошкоджено.
БТР - 23 знищено, 24 пошкоджено.
БМП - 36 знищено, 24 пошкоджено.
БМД - 5 знищено.
Катер "Раптор" - 1 знищено.
СУ-25 - 1 пошкоджено.
ББМ "Тайфун" - 2 знищено, 2 пошкоджено.
"Тигр" - 3 знищено, 2 пошкоджено.
"Рись" - 2 знищено, 2 пошкоджено.
Вантажна техніка - 25 знищено, 8 пошкоджено

https://t.me/Tsaplienko/7317
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 15:23

  Investor_K написав:
  vitaliian написав:https://vimeo.com/704536161

А представьте, если бы кроме соли у них еще что-то было.. Ото был бы пиар!

Он просто гений маркетинга, так соль прорекламировать, я думал у них только спички гомельдрев есть.
.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 15:32

  vitaliian написав:https://vimeo.com/704536161

Их не пускают к нам. Почему? - Потому что нету соли!

ГЕНІАЛЬНО! Рівень геніальності Луки просто зашкалює. :D :D
andrijk777
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  vitaliian написав:Зображення

на коленях, на коленях надо...
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 16:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:на коленях, на коленях надо...
І обовязково трошки ближче і лівіше від фотографа
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 16:10

Мгновенная карма

vitaliian
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