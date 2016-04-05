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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 892893894895
Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 16:14

  Investor_K написав:
  vitaliian написав:https://vimeo.com/704536161

А представьте, если бы кроме соли у них еще что-то было.. Ото был бы пиар!


Нафтообробка, деревообробна, машинобудування, виробництво листового скла, хімія

Безглуздо заперечувати.

Тепер все це цікаво тільки москалям.

А інвестували колись і західники, бо стабільне законодавство, дешева робоча сила
Очкарик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 16:41

  Очкарик написав:Нафтообробка, деревообробна, машинобудування, виробництво листового скла, хімія

Безглуздо заперечувати.

Тепер все це цікаво тільки москалям.

А інвестували колись і західники, бо стабільне законодавство, дешева робоча сила

Нічого туди західники не інвестують вже давно, тому що Лука може забрати що хоче і коли схоче. І прецеденти були.
Трохи інвестував Китай, але там суцільні проблеми.
РФ вливали туди багато грошей, що очевидно.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 17:14

  vitaliian написав:моя точка зрения другая, у Китая исторический шанс усилить экономическое а при желании и политическое влияние в РФ, вплоть до аннексии. Если это остановит войну, возражений со стороны Запада не будет.

Нужно это Китаю или нет я не знаю


И тут Китай в ответ на мой мессендж неожиданно выкатывает вот такое
Зображення
Алё а Казахстану не жирно? И вообще делить надо между теми кто помогает Украине оружием.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 17:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:И тут Китай в ответ на мой мессендж неожиданно выкатывает вот такое

что-то не нашел такого нигде - чья-то шутка, видимо
Hennady
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 17:28

  Hennady написав:
  vitaliian написав:И тут Китай в ответ на мой мессендж неожиданно выкатывает вот такое

что-то не нашел такого нигде - чья-то шутка, видимо

Зображення

Может там можно по qr коду (справа) что найти
Я тоже это воспринимаю как шутку, если что.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 17:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Для нашего форума это прокатит как шутка, а для международных отношений это скандалище
Наоборот, встречал, что CCTV показывает все страны в их границах, а Украину без границ, только города обозначены - типа, ни вашим, ни нашим
Hennady
 
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  #<1 ... 892893894895
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