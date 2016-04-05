Очкарик написав:Нафтообробка, деревообробна, машинобудування, виробництво листового скла, хімія
Безглуздо заперечувати.
Тепер все це цікаво тільки москалям.
А інвестували колись і західники, бо стабільне законодавство, дешева робоча сила
Нічого туди західники не інвестують вже давно, тому що Лука може забрати що хоче і коли схоче. І прецеденти були. Трохи інвестував Китай, але там суцільні проблеми. РФ вливали туди багато грошей, що очевидно.
vitaliian написав:моя точка зрения другая, у Китая исторический шанс усилить экономическое а при желании и политическое влияние в РФ, вплоть до аннексии. Если это остановит войну, возражений со стороны Запада не будет.
Нужно это Китаю или нет я не знаю
И тут Китай в ответ на мой мессендж неожиданно выкатывает вот такое Алё а Казахстану не жирно? И вообще делить надо между теми кто помогает Украине оружием.
Для нашего форума это прокатит как шутка, а для международных отношений это скандалище Наоборот, встречал, что CCTV показывает все страны в их границах, а Украину без границ, только города обозначены - типа, ни вашим, ни нашим