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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 892893894895
Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 16:14

  Investor_K написав:
  vitaliian написав:https://vimeo.com/704536161

А представьте, если бы кроме соли у них еще что-то было.. Ото был бы пиар!


Нафтообробка, деревообробна, машинобудування, виробництво листового скла, хімія

Безглуздо заперечувати.

Тепер все це цікаво тільки москалям.

А інвестували колись і західники, бо стабільне законодавство, дешева робоча сила
Очкарик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 16:41

  Очкарик написав:Нафтообробка, деревообробна, машинобудування, виробництво листового скла, хімія

Безглуздо заперечувати.

Тепер все це цікаво тільки москалям.

А інвестували колись і західники, бо стабільне законодавство, дешева робоча сила

Нічого туди західники не інвестують вже давно, тому що Лука може забрати що хоче і коли схоче. І прецеденти були.
Трохи інвестував Китай, але там суцільні проблеми.
РФ вливали туди багато грошей, що очевидно.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 17:14

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Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 29 кві, 2022 17:45, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 17:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:И тут Китай в ответ на мой мессендж неожиданно выкатывает вот такое

что-то не нашел такого нигде - чья-то шутка, видимо
Hennady
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 17:28

А земляки видать не в шутку приуныли

Зображення
Потом вангую борды с надписью "главное не победа, а участие"

⚡️В США пока не решили, как реагировать на ноябрьский саммит G20, организаторы которого в пятницу получили подтверждение, что президент России Владимир Путин планирует принять участие.

Байден заявил, что Россию следует исключить из G20, но решение о бойкотировании саммита лидеров еще не принято.

"Президент ясно выразил свою точку зрения: это не должно быть обычным делом, и что Россия не должна быть частью саммита", - заявила в четверг пресс-секретарь
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 29 кві, 2022 18:23, всього редагувалось 6 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 17:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Для нашего форума это прокатит как шутка, а для международных отношений это скандалище
Наоборот, встречал, что CCTV показывает все страны в их границах, а Украину без границ, только города обозначены - типа, ни вашим, ни нашим

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Hennady
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 17:39

  Hennady написав:Для нашего форума это прокатит как шутка, а для международных отношений это скандалище
Наоборот, встречал, что CCTV показывает все страны в их границах, а Украину без границ, только города обозначены - типа, ни вашим, ни нашим

QR ведет на wechat
https://u.wechat.com/MOpZKxlPahErLGL7cEPvVEk

https://t.me/pr_russia/35948?single
Разместили в 18:37
Там же в комментах и разгадка :)
Так что на момент публикации моего поста я разгадку не знал. ЗЫ удаляю чтобы не плодить фейки.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 18:30

На крок ближче до перемоги!

Коротше, мене тут знову тиждень-два не буде...
Сказали, що завтра декілка хлопців(і Успіх) - їдемо знову... по перемогу!

Все буде добре!©
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 18:33

Успіх желаем вам быть невидимым для орков, пуль и осколков. Человек невидимка смотрели фильм? Представьте себя таким. Мысли материальны)
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 18:52

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

  vitaliian написав:Успіх желаем вам быть невидимым для орков, пуль и осколков. Человек невидимка смотрели фильм? Представьте себя таким. Мысли материальны)

Дякую!
Пулі до арти і не повинні долітати ;)
А осколки - покищо теж не долітали, тож надіюсь, що і далі так буде!

Все буде Україна!👍
Успіх
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