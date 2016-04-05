Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 29 кві, 2022 16:14
Investor_K написав: vitaliian написав:
https://vimeo.com/704536161
А представьте, если бы кроме соли у них еще что-то было.. Ото был бы пиар!
Нафтообробка, деревообробна, машинобудування, виробництво листового скла, хімія
Безглуздо заперечувати.
Тепер все це цікаво тільки москалям.
А інвестували колись і західники, бо стабільне законодавство, дешева робоча сила
Очкарик
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Додано: П'ят 29 кві, 2022 16:41
Очкарик написав:
Нафтообробка, деревообробна, машинобудування, виробництво листового скла, хімія
Безглуздо заперечувати.
Тепер все це цікаво тільки москалям.
А інвестували колись і західники, бо стабільне законодавство, дешева робоча сила
Нічого туди західники не інвестують вже давно, тому що Лука може забрати що хоче і коли схоче. І прецеденти були.
Трохи інвестував Китай, але там суцільні проблеми.
РФ вливали туди багато грошей, що очевидно.
andrijk777
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Додано: П'ят 29 кві, 2022 17:14
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vitaliian
в П'ят 29 кві, 2022 17:45, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Додано: П'ят 29 кві, 2022 17:25
vitaliian написав:
И тут Китай в ответ на мой мессендж неожиданно выкатывает вот такое
что-то не нашел такого нигде - чья-то шутка, видимо
Hennady
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Додано: П'ят 29 кві, 2022 17:28
Потом вангую борды с надписью "главное не победа, а участие"
⚡️В США пока не решили, как реагировать на ноябрьский саммит G20, организаторы которого в пятницу получили подтверждение, что президент России Владимир Путин планирует принять участие.
Байден заявил, что Россию следует исключить из G20, но решение о бойкотировании саммита лидеров еще не принято. "Президент ясно выразил свою точку зрения: это не должно быть обычным делом, и что Россия не должна быть частью саммита", - заявила в четверг пресс-секретарь
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vitaliian
в П'ят 29 кві, 2022 18:23, всього редагувалось 6 разів.
vitaliian
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Додано: П'ят 29 кві, 2022 17:32
Для нашего форума это прокатит как шутка, а для международных отношений это скандалище
Наоборот, встречал, что CCTV показывает все страны в их границах, а Украину без границ, только города обозначены - типа, ни вашим, ни нашим
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https://u.wechat.com/MOpZKxlPahErLGL7cEPvVEk
Hennady
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Додано: П'ят 29 кві, 2022 17:39
Hennady написав:
Для нашего форума это прокатит как шутка, а для международных отношений это скандалище
Наоборот, встречал, что CCTV показывает все страны в их границах, а Украину без границ, только города обозначены - типа, ни вашим, ни нашим
QR ведет на wechat
https://u.wechat.com/MOpZKxlPahErLGL7cEPvVEk https://t.me/pr_russia/35948?single
Разместили в 18:37
Там же в комментах и разгадка
Так что на момент публикации моего поста я разгадку не знал. ЗЫ удаляю чтобы не плодить фейки.
vitaliian
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Додано: П'ят 29 кві, 2022 18:30
Коротше, мене тут знову тиждень-два не буде...
Сказали, що завтра декілка хлопців(і Успіх) - їдемо знову... по перемогу! Все буде добре!©
Успіх
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Додано: П'ят 29 кві, 2022 18:33
Успіх желаем вам быть невидимым для орков, пуль и осколков. Человек невидимка смотрели фильм? Представьте себя таким. Мысли материальны)
vitaliian
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Додано: П'ят 29 кві, 2022 18:52
vitaliian написав: Успіх
желаем вам быть невидимым для орков, пуль и осколков. Человек невидимка смотрели фильм? Представьте себя таким. Мысли материальны)
Дякую!
Пулі до арти і не повинні долітати
А осколки - покищо теж не долітали, тож надіюсь, що і далі так буде!
Все буде Україна!👍
Успіх
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