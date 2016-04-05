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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 893894895896
Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 19:20

  Успіх написав:Коротше, мене тут знову тиждень-два не буде...
Сказали, що завтра декілка хлопців(і Успіх) - їдемо знову... по перемогу!

Все буде добре!©


Бажаю щоб Успіх ще мінімум 5 квартир придбав під оренду і на орендні платежі відпочивав 4 рази на рік на Багамських островах.

Щоденники не ведеш ? Я б почитав.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 19:51

Життя - цікава штука!©

  Хомякоид написав:
  Успіх написав:Коротше, мене тут знову тиждень-два не буде...
Сказали, що завтра декілка хлопців(і Успіх) - їдемо знову... по перемогу!

Все буде добре!©


Бажаю щоб Успіх ще мінімум 5 квартир придбав під оренду і на орендні платежі відпочивав 4 рази на рік на Багамських островах.

Щоденники не ведеш ? Я б почитав.

Дякую!

А щоденник - моя голова! :D
І якщо щось забуду - ну і хрін з ним :D
Успіх
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 20:08

  Успіх написав:щоденник - моя голова!
І якщо щось забуду - ну і хрін з ним

vitaliian
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