Бажаю щоб Успіх ще мінімум 5 квартир придбав під оренду і на орендні платежі відпочивав 4 рази на рік на Багамських островах.
Щоденники не ведеш ? Я б почитав.
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Додано: П'ят 29 кві, 2022 19:20
Бажаю щоб Успіх ще мінімум 5 квартир придбав під оренду і на орендні платежі відпочивав 4 рази на рік на Багамських островах.
Щоденники не ведеш ? Я б почитав.
Додано: П'ят 29 кві, 2022 19:51
Життя - цікава штука!©
Дякую!
А щоденник - моя голова!
І якщо щось забуду - ну і хрін з ним
Додано: П'ят 29 кві, 2022 20:08
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